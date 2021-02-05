Apartmanın 8'inci katından düşen Ayşe Özgecan öldü, erkek arkadaşı gözaltında(2)

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ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Zonguldak'ta, apartmanın 8'inci katından atlayarak hayatını kaybettiği iddia edilen Ayşe Özgecan Usta'nın olay anında evde olan erkek arkadaşı Bartu Can A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Aytaç ÖZTÜRK

2021-02-05 17:25:46



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