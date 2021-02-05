Apartmanın 8'inci katından düşen Ayşe Özgecan öldü, erkek arkadaşı gözaltında (3)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



SERBEST BIRAKILDI

Zonguldak'ta apartmanın 8'inci katından atlayarak hayatını kaybettiği iddia edilen Ayşe Özgecan Usta'nın adliyeye sevk edilen erkek arkadaşı Bartu Can A., savcılıktaki ifadesinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı. Bartu Can A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN

2021-02-05 21:34:35



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.