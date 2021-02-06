Motosiklet, halk otobüsüne çarptı: 1 yaralı

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde motosikletin halk otobüsüne çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Prof. Muammer Aksoy Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ereğli istikametinden Kepez istikametine gitmekte olan Tacettin Tuğberk K. (21) idaresindeki 67 ABU 165 plakalı motosiklet, aynı istikamette ilerlemekte olan Necmi C. idaresindeki 67 M 8115 plakalı halk otobüsüne Solak Köyü yol ayrımında arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Sağlık Ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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