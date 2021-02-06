Özgecan'ın ölümü intihar mı cinayet mi 8. kattan beton zemine düşen Özgecan'ın babası Kenan Usta: "Kızımı bıraksa gidecekti, ifadeler yalan biz cinayetten şüpheleniyoruz”

Zonguldak’ta Ayşe Özgecan Usta'nın apartmanın 8'inci katından düşüp hayatını kaybetmesiyle hakim karşısına çıkan Bartu C.A. ifadesinin ardından baba Kenan Usta İHA'ya konuştu. Usta, “Verilen ifade çok basit, kızımın gitmesine izin verseydi bu olanlar olmayacaktı. Biz cinayetten şüpheleniyoruz” dedi.

Zonguldak’ta Ayşe Özgecan Usta'nın apartmanın 8'inci katından düşüp hayatını kaybetmesiyle hakim karşısına çıkan Bartu C.A. ifadesinin ardından Özgecan Usta’nın babası Kenan Usta açıklamalarda bulundu. İHA muhabirine telefonda konuşan baba Usta, yapılan ifadenin doğru olmadığını belirterek, cinayetten şüphelendiklerini söyledi. Bana Kenan Usta, yaptığı açıklamada, “Bence yapılan ifade yalan. Bu çok basit ifade. Biz cinayetten şüpheleniyoruz. İfadesinden kızımı bırakmadığını söylüyor. Kızımı bıraksa gidecekti. Fakat bırakmadığı için kızım hayatını kaybetti. Biz verilen ifadenin basit bir ifade olduğunu düşünüyoruz. Biz cinayetten şüpheleniyoruz” şeklinde konuştu.

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