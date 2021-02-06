Kestiği ağacın altından yaralı olarak kurtarıldı

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Zonguldak'ta bahçesinde kestiği ağacın altında kalan M. A., yaralandı. Hafif şekilde yaralanan M.A'yı AFAD ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, olay, öğle saatlerinde Zonguldak'ta Dilaver Mahallesine bağlı Boz Sokakta medyana geldi. Bahçesinde ağaç kesen M. A., kestiği ağacın üstüne devrilmesi sonucu yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri uzun uğraşlar sonucunda M.A'yı kestiği ağacın altında kurtardı. 112 sağlık ekipleri yaralı olarak kurtarılan M.A'ya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralanan M.A., ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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