Üzerine reklam tabelası düşen işçi ağır yaralandı

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Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)ZONGULDAK'ta, caddede yürüdüğü sırada üzerine iş yeri reklam tabelası düşen işçi Ercan K. ağır yaralandı.

Olay, saat 11:30 sularında Meşrutiyet Mahallesi Nizam Caddesi'nde meydana geldi. Zonguldak Belediyesi'nin alt yapı çalışması yaptığı caddede çalışan işçilerden Ercan K.'nın üzerine reklam tabelası düştü. Yere yığılan Ercan K.'nın yanına çevredekiler koştu. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri, Ercan K.'ya müdahalede bulundu. Ercan K., ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ercan K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN

2021-02-07 12:57:20



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