2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 1 - Ergene Velimeşe Spor: 1

O hastalığı önlemek mümkün değil!

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Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele veren Zonguldak Kömürspor, 22. haftada konuk ettiği Ergene Velimeşe Spor ile 11 berabere kaldı.



Saha: Devrek

Hakemler: Hasan Kaçar xx, Mehmet Kağan Bingül xx, Onur Gülter xx

Zonguldak Kömürspor: Sinan xx, Hakan xx, Muhammet xx, Yılmaz xx, İlker xx, Enes xx, Berkan x (Neşet dk. 84 ?), Hüseyin x (Batuhan dk. 68 x), Ahmet x (Atalay dk. 68 x), İhsan xx, Haluk xxx

Ergene Velimeşe Spor: Emre xx, Mert xx, Işık xx, Evren xx, Furkan xx, Cabir xx, İbrahim xx, Eser xx, Ergun x (Taner dk. 74 x), Çınar xx, Oğuzhan xx

Goller: Haluk (dk. 5) (Zonguldak Kömürspor), Ergun (dk. 65) (Ergene Velimeşe Spor)

Sarı kartlar: Enes (Zonguldak Kömürspor), Furkan (Ergene Velimeşe Spor)

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