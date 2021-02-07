5 katlı apartmanın 3. katında çıkan yangın korkuttu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

5 katlı apartmanın 3. katında çıkan yangın korkuttu

İHA

5 katlı apartmanın 3. katında çıkan yangın korkuttu

Zonguldak kent merkezinde 5 katlı bir binanın 3’üncü katında yangın çıktı. Kontrol altına alınan yangın büyümeden söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre yangın, merkez Kadırga Caddesi'nde Yeşil Sokak'ta 5 katlı bir binanın 3’üncü katında meydana geldi. Elektrik ısıtıcısından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüdü. Çevredeki vatandaşlar tarafından durum itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Büyümeden kontrol altına alınan yangın ekipler tarafından söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yangının büyümeden söndürülmesi mahalleliye derin bir nefes aldırdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 1 - Ergene Velimeşe Spor: 1
YEREL HABERLER 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 1 - Ergene Velimeşe ...
İzin belgesi olmayan sürücüler affedilmiyor
YEREL HABERLER İzin belgesi olmayan sürücüler affedilmiyor
Üzerine reklam tabelası düşen işçi ağır yaralandı
YEREL HABERLER Üzerine reklam tabelası düşen işçi ağır yaralandı
Alt yapı çalışması yapan işçinin başına tabela düştü
YEREL HABERLER Alt yapı çalışması yapan işçinin başına tabela düştü
(ÖZEL) Haciz yoluyla kızını alan baba çocuklar gibi eğlendi 11 aydır kızını göremeyen baba haciz yoluyla çocuğunu aldı
YEREL HABERLER (ÖZEL) Haciz yoluyla kızını alan baba çocuklar gibi ...
Zonguldak'ta bir köpeğin sopayla öldürülmesi iddiasına açıklama
YEREL HABERLER Zonguldak'ta bir köpeğin sopayla öldürülmesi ...
Traktör devrildi, eşini kaybetti
YEREL HABERLER Traktör devrildi, eşini kaybetti
Valilik’ten köpeğe işkence görüntülerine ilişkin açıklama
YEREL HABERLER Valilik’ten köpeğe işkence görüntülerine ilişkin ...
Yangında evsiz kalan aileye Kızılay’dan yardım eli
YEREL HABERLER Yangında evsiz kalan aileye Kızılay’dan yardım eli
150 gönüllü genç, sahili çöplerden temizledi
YEREL HABERLER 150 gönüllü genç, sahili çöplerden temizledi
Kestiği ağacın altından yaralı olarak kurtarıldı
YEREL HABERLER Kestiği ağacın altından yaralı olarak kurtarıldı
Özgecan'ın ölümü intihar mı cinayet mi 8. kattan beton zemine düşen Özgecan'ın babası Kenan Usta: "Kızımı bıraksa gidecekti, ifadeler yalan biz cinayetten şüpheleniyoruz”
YEREL HABERLER Özgecan'ın ölümü intihar mı cinayet mi 8. kattan ...
İşçi dostu Başkan Tekin’e, işçiler teşekkür ettiler
YEREL HABERLER İşçi dostu Başkan Tekin’e, işçiler teşekkür ettiler
Kızılay'ın farkındalık projesinde 150 gönüllü genç sahili temizledi Sahilden çıkanlar şaşkına çevirdi, araç tekerliği bile var
YEREL HABERLER Kızılay'ın farkındalık projesinde 150 gönüllü genç ...
8. kattan beton zemine düşerek ölen Özgecan'ın erkek arkadaşının ifadeleri ortaya çıktı Erkek arkadaş B.C.A:; "Yapma aşkım diye bağırdım. Çok ama çok üzgünüm"
YEREL HABERLER 8. kattan beton zemine düşerek ölen Özgecan'ın erkek ...
Ayşe Özgecan'ın ölümünde sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı: Yapma aşkım diye bağırdım
YEREL HABERLER Ayşe Özgecan'ın ölümünde sevgilisinin ifadesi ortaya ...
Şehidin babası istedi, oğlunun kabri aydınlatıldı
YEREL HABERLER Şehidin babası istedi, oğlunun kabri aydınlatıldı
56 saatlik kısıtlamada cadde ve sokaklar boş kaldı
YEREL HABERLER 56 saatlik kısıtlamada cadde ve sokaklar boş kaldı
Devrekli STK’lar Kabe’ye yapılan saygısızlığı protesto etti
YEREL HABERLER Devrekli STK’lar Kabe’ye yapılan saygısızlığı ...
Motosiklet, halk otobüsüne çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Motosiklet, halk otobüsüne çarptı: 1 yaralı
Apartmanın 8'inci katından düşen Ayşe Özgecan öldü, erkek arkadaşı gözaltında(4)
YEREL HABERLER Apartmanın 8'inci katından düşen Ayşe Özgecan öldü, ...
8. kattan düşerek ölen genç kadının erkek arkadaşına ev hapsi
YEREL HABERLER 8. kattan düşerek ölen genç kadının erkek arkadaşına ...
Apartmanın 8'inci katından düşen Ayşe Özgecan öldü, erkek arkadaşı gözaltında (3)
YEREL HABERLER Apartmanın 8'inci katından düşen Ayşe Özgecan öldü, ...
Çaycuma 'yı 20 iş insanı ziyarette bulundu
YEREL HABERLER Çaycuma 'yı 20 iş insanı ziyarette bulundu