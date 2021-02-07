Zonguldak Kömürspor - Ergene Velimeşe Spor

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Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) -

STAT: Devrek

HAKEMLER: Hasan Kaçar (xx), Mehmet Kağan Bingül (xx), Onur Gülter (xx)

ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Sinan (xx), Hakan (xx), Muhammet (xx), Yılmaz (xx), İlker (xx), Enes (xx), Berkan (xx)(Dk 84 Neşet x), Hüseyin (xx)(Dk 68 Batuhan (xx), Ahmet (xx) (Dk 67 Atalay x), İhsan (xx), Haluk (xx)

ERGENE VELİMEŞE SPOR: Emre (xx), Mert (xx), Işık (xx), Evren (xx), Furkan (xx), Cabir (xx), İbrahim (xx), Eser (xx), Ergun (xx)(Dk 74 Taner x), Çınar (xx), Oğuzhan (xx)

GOLLER: Dk. 5 Haluk (Zonguldak Kömürspor) - Dk 65 Ergün (Ergene Velimeşe Spor)

SARI KARTLAR: Enes (Zonguldak Kömürspor) Furkan (Ergene Velimeşe Spor)

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Zonguldak Kömürspor, sahasında Ergene Velimeşe Spor ile 1-1 berabere kaldı.

DHA-Spor Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN

2021-02-07 18:31:30



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