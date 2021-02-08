Batı Karadeniz’de Fırtına Bekleniyor

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Batı Karadeniz’de rüzgarın; bugün (Pazartesi) akşam saatlerinden etkisini göstermesiyle birlikte fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Batı Karadeniz’de rüzgarın; bugün (Pazartesi) akşam saatlerinden itibaren, batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 (5075 km/sa) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Kuvvetli fırtınanın; Salı günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kuvvetli fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar konusunda tedbirli olunması istendi.

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