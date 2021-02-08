AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı: "Bu vatanı seven herkes bu anayasa çağrısına olur vermek zorundadır" "Recep Tayyip Erdoğan Türk siyasi tarihinde ilk darbe önleyen bir liderdir ve tek liderdir”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı: "Bu vatanı seven herkes bu anayasa çağrısına olur vermek zorundadır" "Recep Tayyip Erdoğan Türk siyasi tarihinde ilk darbe önleyen bir liderdir ve tek liderdir”

İHA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı: "Bu vatanı seven herkes bu anayasa çağrısına olur vermek zorundadır" "Recep Tayyip Erdoğan Türk siyasi tarihinde ilk darbe önleyen bir liderdir ve tek liderdir”

AK Parti Zonguldak 7. Olağan Kongresi yoğun katılımla gerçekleşti. Programa katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı, bir konuşma yaparak Türkiye’nin 100 yılında yeni anayasa çağrısında bulundu. Yazıcı, “Türkiye her sorunundan arınmış bir şekilde 2023 Türkiye’sine Cumhuriyetin kuruluşunun 100 yılına yeni bir Anayasa ile erişmesini arzu ediyoruz. Bu vatanı seven herkes bu anayasa çağrısına olur vermek zorundadır. Birlikte yapalım ve düzenleyelim” dedi.
AK Parti Zonguldak 7. Olağan Kongresi Site Spor Salonu'nda yapıldı. Kongreye AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı ile 24. Dönem Samsun Milletvekili, geçmiş dönem Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, belediye başkanları il ve ilçe başkanları ve partililer katıldı.
Sözlerine ilk olarak AK Partinin öneminden bahsederek başlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı, “AK Parti partilerden bir parti değildir. Türkiye’de 90 aşkın parti var. Onlardan herhangi birisi gibi bir parti değildir. Çok farklı bir partidir. Ak parti duruşu olan bir partidir. AK Partinin duruşunun temelinde insan vardır. AK Parti mimarisinin diğer özelliği AK Parti kimliği olan bir partidir. Kimliksiz değildir. Rastgele sağa sola yalpalayan bir siyasi yapı değildir. AK Parti yerli ve Milli bir partidir ve Ak partinin birde omurgası var. Omurgası olmayan sürünür. Ak Partinin omurgası teşkilatlardır sizlersiniz. O yüzden sizler önemlisiniz” dedi.

“Türk siyasi tarihinde ilk darbe önleyen bir liderdir ve tek liderdir”
Türkiye 15 Temmuz’da çok gaddar bir darbeye maruz kaldığını ifade eden Yazıcı, “Türkiye Dünya çok coğrafyasının çok önemli kesitinden Asya, Avrupa ve Afrika’nın merkezinde olan bir ülke. Büyük şehirleri düşünün büyük şehirlerin kavşak noktası gibi Dünyanın da kavşak noktası gibi bir yerdeyiz. Bu önemli bu Türkiye’nin stratejik üstünlüğünü gösterir. Dolayısıyla böylesine stratejik üstünlüğe sahip ülkeleri hamle yaptıran, ileriye taşıyan önemli bir unsur daha var. O unsur liderliktir. İşte Türkiye coğrafi stratejik üstünlüğünün yanı sıra buna hamle yaptıracak lideri de bulmuştur. O liderin ismi Recep Tayyip Erdoğan’dır. Türkiye 15 Temmuz’da çok gaddar bir darbeye maruz kaldı. Son Darbe nasıl son. Türkiye çok partili demokratik hayatı tarihi adeta darbeler tarihi 60’lar, 70’ler, 80’ler, 97’de ve 15 Temmuz 2016'da. AK Parti aynı zamanda liderinin duruşuyla kararlı oluşuyla Türk siyasi tarihinde ilk darbe önleyen bir liderdir ve tek liderdir” dedi.

“Bu vatanı seven herkes bu anayasa çağrısına olur vermek zorundadır”
Bu anayasanın ruhunda, tarzında darbeci ve vesayetçi ruh sinmiş durumda olduğunu ifade eden Yazıcı, vatandaşlara yeni anayasa çağrısında bulundu. Vatanının seven herkesin bu anayasa değişikliğine olur vermek zorunda olduğunun altını çizen Yazıcı, "1961 Anayasasını darbeciler yapmış. 1982 anayasası darbecilerin ürünü. 19 defa değişiklik yapılmış. En son değişikliği 2017 yılında milletimizin oluruyla referandum yapıldı ve o anayasa onaylanmış şekli ile işliyor. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi bu anayasanın ruhunda, tarzında darbeci ve vesayetçi ruh sinmiş durumda. Sadece millete ait egemenlik hakkına bağlı yeni bir anayasa zamanı gelmedi mi? Bu nerden çıktı demeye kimsenin hakkı yok. Bu Türkiye’nin hep gündemindedir. Türkiye her sorunundan arınmış bir şekilde 2023 Türkiye’sine Cumhuriyetin kuruluşunun 100 yılına yeni bir Anayasa ile erişmesini arzu ediyoruz. Bu vatanı seven herkes bu anayasa çağrısına olur vermek zorundadır. Birlikte yapalım ve düzenleyelim. Bundan böyle millet onayladığı toplumsal sözleşmeyi ile soruları tavsiye etmiş şekilde yürüyüşüne devam edecek” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Balıkçılar eleklerin kaldırılmasını istiyor
YEREL HABERLER Balıkçılar eleklerin kaldırılmasını istiyor
Orhan Veli’nin “Kuyruklu Şiir”i Kasaplar Sokağı’nda
YEREL HABERLER Orhan Veli’nin “Kuyruklu Şiir”i Kasaplar Sokağı’nda
Başkent EDAŞ Zonguldak muhtar derneklerini ağırladı
YEREL HABERLER Başkent EDAŞ Zonguldak muhtar derneklerini ağırladı
200 aileye yardım yaptılar
YEREL HABERLER 200 aileye yardım yaptılar
Uyuşturucu ve silahla yakalandılar
YEREL HABERLER Uyuşturucu ve silahla yakalandılar
Kapalı olan spor salonları işletmecileri seslerini duyurmaya çalıştı
YEREL HABERLER Kapalı olan spor salonları işletmecileri seslerini ...
Dükkanların altına bozuk para attılar, esnaf şok oldu Dükkanları açan esnaf kapıda bozuk para buldu
YEREL HABERLER Dükkanların altına bozuk para attılar, esnaf şok ...
Devrekli ormancılar kültür tatbikatında bir araya geldi
YEREL HABERLER Devrekli ormancılar kültür tatbikatında bir araya ...
Batı Karadeniz’de Fırtına Bekleniyor
YEREL HABERLER Batı Karadeniz’de Fırtına Bekleniyor
Hamsi yasağı kalktı ama tezgahlar boş kaldı Balıkçı Oktay Ertürk: 'Hamsi olur ama uygun fiyata olmaz'
YEREL HABERLER Hamsi yasağı kalktı ama tezgahlar boş kaldı Balıkçı ...
Kovid-19 savaşçıları, yoğun bakımlarda 11 aydır mücadele ediyor
YEREL HABERLER Kovid-19 savaşçıları, yoğun bakımlarda 11 aydır ...
Patpat tarlaya uçtu: 1 yaralı
YEREL HABERLER Patpat tarlaya uçtu: 1 yaralı
Zonguldak Kömürspor - Ergene Velimeşe Spor
YEREL HABERLER Zonguldak Kömürspor - Ergene Velimeşe Spor
5 katlı apartmanın 3. katında çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER 5 katlı apartmanın 3. katında çıkan yangın korkuttu
2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 1 - Ergene Velimeşe Spor: 1
YEREL HABERLER 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 1 - Ergene Velimeşe ...
İzin belgesi olmayan sürücüler affedilmiyor
YEREL HABERLER İzin belgesi olmayan sürücüler affedilmiyor
Üzerine reklam tabelası düşen işçi ağır yaralandı
YEREL HABERLER Üzerine reklam tabelası düşen işçi ağır yaralandı
Alt yapı çalışması yapan işçinin başına tabela düştü
YEREL HABERLER Alt yapı çalışması yapan işçinin başına tabela düştü
(ÖZEL) Haciz yoluyla kızını alan baba çocuklar gibi eğlendi 11 aydır kızını göremeyen baba haciz yoluyla çocuğunu aldı
YEREL HABERLER (ÖZEL) Haciz yoluyla kızını alan baba çocuklar gibi ...
Zonguldak'ta bir köpeğin sopayla öldürülmesi iddiasına açıklama
YEREL HABERLER Zonguldak'ta bir köpeğin sopayla öldürülmesi ...
Traktör devrildi, eşini kaybetti
YEREL HABERLER Traktör devrildi, eşini kaybetti
Valilik’ten köpeğe işkence görüntülerine ilişkin açıklama
YEREL HABERLER Valilik’ten köpeğe işkence görüntülerine ilişkin ...
Yangında evsiz kalan aileye Kızılay’dan yardım eli
YEREL HABERLER Yangında evsiz kalan aileye Kızılay’dan yardım eli
150 gönüllü genç, sahili çöplerden temizledi
YEREL HABERLER 150 gönüllü genç, sahili çöplerden temizledi