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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı: 'Yeni anayasa Türkiye'nin hep gündemindedir'

DHA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı: 'Yeni anayasa Türkiye'nin hep gündemindedir'


Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeme getirdiği yeni anayasa konusuyla ilgili, "Sadece millete ait, egemenlik hakkına bağlı yeni bir anayasa yapmanın zamanı gelmedi mi? 'Bu nereden çıktı?', hiçbirimizin deme hakkı yok. Bu Türkiye'nin hep gündemindedir" dedi. 
AK Parti Zonguldak İl Başkanlığı 7. Olağan Kongresi, Site Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla konuşma yaptığı kongreye AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Gençlik ve Spor eski bakanı Suat Kılıç, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu, Hamdi Uçar, Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, partililer ve vatandaşlar katıldı. Kongrede konuşan eski bakan Suat Kılıç, ülkedeki muhalefet partileri ve muhalefet odaklarının yeniden Gezi Parkı olayları denemelerine kalkıştığını söyledi. Bunun bir muhalefet olmadığını ifade eden Kılıç, "Amaçları Türkiye'de yeni bir yıkım senaryosunu hayata geçirmektir. Muhalefet etmek, bizi eleştirmek değil hedefleri. Türkiye'nin kazanımlarını yerle bir etmek, Türkiye'yi yeniden yerleyeksan etmek  isteyenler var karşımızda. Ama şunu bilmek ve anlamak mecburiyetindeyiz. Türkiye'nin bugüne kadar elde ettiği kazanımları kazanmak zor ama bu kazanımları tek seferde yerleyeksan etmek kolaydır" dedi.
'YENİ ANAYASA TÜRKİYE'NİN HEP GÜNDEMİNDEDİR'
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeme getirdiği yeni anayasa konusunda açıklamalarda bulunarak şöyle dedi:
"Türkiye büyük ve önemli bir ülke. Sorunlar bitmez, sorunlar olacak. Yeter ki bu sorunlara doğru teşhis koyup çözüm arayan kadrolar olsun. Çözüm arayan tek kadro Recep Tayyip Erdoğan öncülüğündeki AK Parti kadrolarıdır. Anayasa bir ülkenin tabiri caizse hukuksal mimarisidir. Milletin hakkı olmasına rağmen milletimizin bu hakkını doğrudan doğruya hiçbir zaman kullanamamıştır. Sadece millete ait, egemenlik hakkına bağlı yeni bir anayasa yapmanın zamanı gelmedi mi? 'Bu nereden çıktı?', hiçbirimizin deme hakkı yok. Bu Türkiye'nin hep gündemindedir. Zaman geldi gündem olarak geriye düştü, zaman geldi öne geçti ve Türkiye'yi her sorundan arınmış bir şekilde 2023 Türkiye'siyle, Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılına böylece yeni bir anayasa ile erişmesini arzu ediyoruz. Bu vatanı seven herkes, bu millete saygı duyan herkes bu anayasa çağrısına olur vermek zorundadır. Birlikte yapalım, birlikte düzenleyelim ve bundan böyle millet onayladığı toplumsal sözleşmeyle sorunlarını tasfiye etmiş şekilde yürüyüşüne devam edecek."
'DAYATMA BİR HAK DEĞİLDİR'
Boğaziçi Üniversitesi ve bir takım konuları gündeme taşıyarak ülkenin huzurunu bozmaya çalışanların olduğunu söyleyen Yazıcı, "Boğaziçi Üniversitesi gündemini yaşıyoruz. Vatandaşın beğenmediğini eleştirme hakkı var. Beğenmediğine karşı gösteri yapma hakkı da var. Bu demokrasinin gereği. Ama hiçbir birey, hiçbir topluluk eleştiri, protesto, gösteri hakkımı kullanıyorum diyerek dayatma yapamaz. Dayatma bir hak değildir. Boğaziçi'ndeki eleştiri, protesto hakkı o sınırı aşarak dayatmaya doğru gidiyor. Hiçbir devlet dayatmayla iş yapmaz. Bunu, bu şekilde değerlendirmek ülkemizin çıkarları açısından doğru olduğu inancındayım" ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından tek listeyle gerçekleştirilen seçimde mevcut başkan Zeki Tosun, yeniden AK Parti Zonguldak İl Başkanlığı'na seçildi.DHA-Politika Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN
2021-02-08 18:53:52

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