Sokak ortasında çırılçıplak dolaştı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir kişi cadde ortasında çırılçıplak dolaştı.

Edinilen bilgiye göre olay Nihat Kantarcı Caddesi üzerinde meydana geldi. İsmi ve kimliği öğrenilemeyen bir kişi çırılçıplak bir halde cadde üzerinden ilçe meydanına kadar yürüdü. Kısıtlamadan muaf olan bir balıkçı esnafı, işyerinin önünde duran adamı uzaklaştırdı. Elleriyle vücudunun belirli bölgelerini kapatarak ilerleyen adama çevredekiler tepki gösterdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri vatandaşı araca alarak bölgeden uzaklaştırdı. Caddede çırılçıplak gezen vatandaşın psikolojik sorunlarının olduğu öğrenilirken, olayla ilgili çalışma başlatıldı.

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