TUİK Aralık ayı Hayvansal Üretim İstatistiklerini açıkladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TUİK Aralık ayı Hayvansal Üretim İstatistiklerini açıkladı

İHA

TUİK Aralık ayı Hayvansal Üretim İstatistiklerini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Aralık ayı Hayvansal Üretim istatistiklerini açıkladı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Aralık ayı Hayvansal Üretim İstatistikleri, açıkladı. Buna göre Zonguldak’ta 89 bin 473 adet büyükbaş, 333 adet yük hayvanı, 38 bin 688 adet küçükbaş hayvan olduğunu açıkladı. Hayvansal Üretim İstatistiklerinde Karabük’te 59 bin 238 adet büyükbaş, 398 adet yük hayvanı, 32 bin 316 adet küçükbaş hayvan, Bartın’da ise 59 bin 786 adet büyükbaş, bin 485 adet yük hayvanı, 6 bin 123 adet küçükbaş hayvan olduğunu açıkladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ulaşımda yaşanan sorunlar çözülüyor
YEREL HABERLER Ulaşımda yaşanan sorunlar çözülüyor
Kontrolden çıkan araç elektrik direğine çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan araç elektrik direğine çarptı: 2 ...
Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 15 Şubat'ta yüzyüze eğitime açılacak okulları açıkladı
YEREL HABERLER Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 15 Şubat'ta yüzyüze eğitime ...
Sokak ortasında çırılçıplak dolaştı
YEREL HABERLER Sokak ortasında çırılçıplak dolaştı
Yolları köstebek yuvasına dönen mahalleli çözümü kendi buldu
YEREL HABERLER Yolları köstebek yuvasına dönen mahalleli çözümü ...
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı: 'Yeni anayasa Türkiye'nin hep gündemindedir'
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı: 'Yeni ...
Vatandaşlardan belediye çalışanlarına çay ikramı
YEREL HABERLER Vatandaşlardan belediye çalışanlarına çay ikramı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı: "Bu vatanı seven herkes bu anayasa çağrısına olur vermek zorundadır" "Recep Tayyip Erdoğan Türk siyasi tarihinde ilk darbe önleyen bir liderdir ve tek liderdir”
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı: "Bu vatanı ...
Balıkçılar eleklerin kaldırılmasını istiyor
YEREL HABERLER Balıkçılar eleklerin kaldırılmasını istiyor
Orhan Veli’nin “Kuyruklu Şiir”i Kasaplar Sokağı’nda
YEREL HABERLER Orhan Veli’nin “Kuyruklu Şiir”i Kasaplar Sokağı’nda
Başkent EDAŞ Zonguldak muhtar derneklerini ağırladı
YEREL HABERLER Başkent EDAŞ Zonguldak muhtar derneklerini ağırladı
200 aileye yardım yaptılar
YEREL HABERLER 200 aileye yardım yaptılar
Uyuşturucu ve silahla yakalandılar
YEREL HABERLER Uyuşturucu ve silahla yakalandılar
Kapalı olan spor salonları işletmecileri seslerini duyurmaya çalıştı
YEREL HABERLER Kapalı olan spor salonları işletmecileri seslerini ...
Dükkanların altına bozuk para attılar, esnaf şok oldu Dükkanları açan esnaf kapıda bozuk para buldu
YEREL HABERLER Dükkanların altına bozuk para attılar, esnaf şok ...
Devrekli ormancılar kültür tatbikatında bir araya geldi
YEREL HABERLER Devrekli ormancılar kültür tatbikatında bir araya ...
Batı Karadeniz’de Fırtına Bekleniyor
YEREL HABERLER Batı Karadeniz’de Fırtına Bekleniyor
Hamsi yasağı kalktı ama tezgahlar boş kaldı Balıkçı Oktay Ertürk: 'Hamsi olur ama uygun fiyata olmaz'
YEREL HABERLER Hamsi yasağı kalktı ama tezgahlar boş kaldı Balıkçı ...
Kovid-19 savaşçıları, yoğun bakımlarda 11 aydır mücadele ediyor
YEREL HABERLER Kovid-19 savaşçıları, yoğun bakımlarda 11 aydır ...
Patpat tarlaya uçtu: 1 yaralı
YEREL HABERLER Patpat tarlaya uçtu: 1 yaralı
Zonguldak Kömürspor - Ergene Velimeşe Spor
YEREL HABERLER Zonguldak Kömürspor - Ergene Velimeşe Spor
5 katlı apartmanın 3. katında çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER 5 katlı apartmanın 3. katında çıkan yangın korkuttu
2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 1 - Ergene Velimeşe Spor: 1
YEREL HABERLER 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 1 - Ergene Velimeşe ...
İzin belgesi olmayan sürücüler affedilmiyor
YEREL HABERLER İzin belgesi olmayan sürücüler affedilmiyor