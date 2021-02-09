TUİK Aralık ayı Hayvansal Üretim İstatistiklerini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Aralık ayı Hayvansal Üretim istatistiklerini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Aralık ayı Hayvansal Üretim İstatistikleri, açıkladı. Buna göre Zonguldak’ta 89 bin 473 adet büyükbaş, 333 adet yük hayvanı, 38 bin 688 adet küçükbaş hayvan olduğunu açıkladı. Hayvansal Üretim İstatistiklerinde Karabük’te 59 bin 238 adet büyükbaş, 398 adet yük hayvanı, 32 bin 316 adet küçükbaş hayvan, Bartın’da ise 59 bin 786 adet büyükbaş, bin 485 adet yük hayvanı, 6 bin 123 adet küçükbaş hayvan olduğunu açıkladı.

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