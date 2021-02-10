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Hayatını kaybeden Özgecan’nın eşyalarını alan baba Kenan Usta konuştu: “Şahitler sadece gördüğünü anlatıyor, ya ondan evvel ki bölüm onu kimse bilmiyor” “Ciddiyse neden bu zamana kadar evlenme teklifi etmedi” “Kızımı bıraksaydı en fazla ceza yerdi ben bunu öderdim”

İHA

Hayatını kaybeden Özgecan’nın eşyalarını alan baba Kenan Usta konuştu: “Şahitler sadece gördüğünü anlatıyor, ya ondan evvel ki bölüm onu kimse bilmiyor” “Ciddiyse neden bu zamana kadar evlenme teklifi etmedi” “Kızımı bıraksaydı en fazla ceza yerdi ben bunu öderdim”

Zonguldak'ta erkek arkadaşının 8'nci kattaki evinin balkonundan şüpheli şekilde düşerek hayatını kaybeden Ayşe Özgecan Usta’nın babası Kenan Usta, kızının özel eşyalarını almak için Zonguldak’a geldi. Adliye önünde gazetecilerin sorularını cevaplayan baba Kenan Usta, “Kimse kendini suçlar mı ? Vicdanı çok rahatsızmış çok üzülüyormuş. O zaman çıksın doğruyu anlatsın. Şöyle oldu, ben bunu böyle kandırdım, buraya kadar getirdim. Burada tartışınca o gitti kendini attı desin. Maden vicdanı sızlıyor doğruyu anlatarak söylesin” dedi.
Zonguldak'ta geçtiğimiz günlerde erkek arkadaşının 8'nci kattaki evinin balkonundan şüpheli şekilde düşerek hayatını kaybeden Ayşe Özgecan Usta’nın babası Kenan Usta, kızının özel eşyalarını almak için Zonguldak’a geldi. Zonguldak Adliyesine gelerek dosya ve evrakları alan Özgecan Usta’nın babası Kenan Usta, adliyeye önünde açıklamalarda bulundu.
Kızının özel eşyalarını almak için Zonguldak’a geldiklerini ifade eden baba Kenan Usta, “Kızımın özel eşyalarını almak için Zonguldak’a geldik. İnceleme için birkaç eşyasını ve telefonlarını vermediler. Bir telefonu kırılmış onu çözmeye çalışıyorlarmış diğerinin şifrelerini falan kırmışlar. Savcı beyle görüştük ve dosyamızın bir fotokopisini aldık. Kişi ev hapsinde tutuluyormuş. Ayağına bilezik takmışlar. Biz bu işin şahitlerine inanmıyoruz. Şöyle ki şahitler sadece gördüğünü anlatıyor evvelini kimse bilmiyor. Sadece görmüşler kızcağız oradan sarkmış oğlan tutuyor. Oğlan nasıl tuttu neden bıraktı. Şahitlerin gördüğü yer burası şahitlerin gördüğü o yer neyi doğrular ondan evvel ki bölüm yok ortada. Biz son aşamaya kadar ne olursa olsun bir sebep vardır” dedi.

"2 aydır konuşmuyorlardı, oğlan yalvarmış, yakarmış barışmışlar"
Kızıyla 2 aydır konuşmadıklarını ifade eden baba Usta, “Bunlar 2 aydır konuşmuyordu oğlan gelmiş yalvarmış barışmışlar. Kızım evlenmiyorsak barışmayalım demiş. Bunu buraya kadar niye çağırdı, neyle tartıştı. Ben çocuğun anlattıklarına inanmam. Kimse kendini suçlar mı ? Vicdanı çok rahatsızmış çok üzülüyormuş. O zaman çıksın doğruyu anlatsın. Şöyle oldu, ben bunu böyle kandırdım, buraya kadar getirdim. Burada tartışınca o gitti kendini attı desin. Maden vicdanı sızlıyor doğruyu anlatarak söylesin” dedi.

“Yalan söylüyorlar”
Karşı tarafın yalan söylediğini iddia eden baba Kenan Usta, “Babası bile bana yalan söylüyor. İsteyen konuşmalarımızı alabilir. Çocuğun babası siz Zonguldak’a gidecekmişsiniz oğlum çok vicdan azabı çekiyor çok özgün psikolojik tedavide görüyor diye. Birde utanmadan bizleri oğlu karşılayıp yardımcı olacakmış. Ev hapsindeki adam nasıl beni karşılayacak. Tedavi görüyorsa nasıl görüyor. Psikolojik tedavi gören birinin bizleri karşılaması doğru mudur? Baba oğul bunlar yalan söylüyor. Maden çok üzgün maden vicdan azabı çekiyor neden doğru düzgün anlatmıyor” dedi.

“Herkes düdüklüden çıkan dumanı görüyor, içinde ne kaynıyor bakan yok”
Şahitlerin sadece olayın son anını gördüklerini ifade eden baba olay öncesinin aydınlatılmasını istedi. Olay öncesinde ne olduğunu kimsenin bilmediğini ifade eden baba Usta, “Neden kavga ettiler, neden çağırdın, giyinikti neden bırakmadın. Bıraksaydın gitseydi sana ne kızım bir ceza yerdi biterdi. Benim o cezayı ödeyecek gücüm vardı. Bırakmadın sonra ne dedin. Doğru dürüst anlatsın bizde inanalım. Belli bir yer kapalı kutu düdüklünün ucundan çıkan buharı görenler içinden buhar çıktı diye anlatıyor. Düdüklünün içinde ne var onu anlatan yok. Sadece buharı anlatıyorlar. Buharı kim görürse herkes buharı anlatır İçinde ne kaynıyor bilen yok. Neymiş vatandaşlar ifade vermiş bende veririm. Şahitler en son aşamayı görmüş söylediklerini göz önünde bulunduruyorlar. Şahitlere bir şey demiyorum onlar gördüklerini anlatıyorlar ama onun evveli nedir. Benimde şahidim var bugüne kadar ne kadar bozuşup küstülerse kızım ayrılmış hep bu çocuk ikide bir gelmiş yalvara yakara kızımla barışmış. Amaç ne ciddiymiş neden bu zamana kadar evlenme teklifi etmedin. Evlilik konuşuyorlarmış ne dedin. Yok dediysen bıraksaydın kızım gitseydi. Çok düşünüyorsan evlenseydin, yok düşünmüyorsan gitseydi kızım. Üstü başı giyinmiş arabası kapıda biner gider” dedi.

Ben hak ve adaleti istiyorum
Hukukun adaletli olmasını isteyen baba Usta, “Babası bana daha baş sağlığı bile dilemedi. Mezarlığa gelmemişsiniz. İnsan bir aile büyüğünü yollar. Bizde adet böyledir. Kendileri çekinebilir gelmeyebilir ama babası benim telefonu bulmuş. İstenilse bir şekilde görüşme yapılır iyi niyetlerini bizlere gösterebilirlerdi. Biz bu işin sonuna kadar gideceğiz. Hukukun adaletli olmasını bekliyoruz. Ben kızımı öldürdü öldürmedi demiyorum. Ben hak ve adaleti istiyorum. Düdüklüğünün içinin aydınlatılmasını istiyorum” dedi.

Ölmeden önce arkadaşını arayıp para istemiş
Kızının olay öncesi arkadaşından para aldığının altını çizen Usta, “Kızım olaydan önce arkadaşını arayıp 200 lira para istiyor. Halbuki ki yeni harçlık vermiştim parası vardı ama belki bir giyim kuşam aldı harcadı. Belki dönüş için yakıta yetmez diye mi istedi para bilmiyorum. Ama ondan sonra ben hallettim diye mesaj atıyor” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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