Tek katlı binada heyelan meydana geldi

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Zonguldak'ın Kilimli İlçesinde meydana gelen heyelanda tek katlı bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

Edinilen bilgiye göre olay sabah saatlerinde Kilimli İlçesine bağlı Subatan mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Osman Gencal isimli şahsa ait olan tek katlı evin önünde heyelan meydana geldi. Heyelan olduğunu fark eden Osman Gencal, durumu AFAD ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri evde inceleme yaparak evi tedbir amaçlı boşalttı.

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