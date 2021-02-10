Başkan Demirtaş’tan Gülüç Köprüsü’nün kaçak iddialarına yanıt "Köprünün kaçak olduğu tamamen asılsız haber" "Gerekli evrakları vermeye hazırım”

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan M. Demirtaş, Gülüç Köprüsü'nün kaçak olduğu iddialarının asılsız olduğunu belirterek, “Gerekli evrakları vermeye hazırım” dedi.

Kdz. Ereğli Belediye Meclisi’nin Şubat ayı toplantısında Başkan Halil Posbıyık tarafından dile getirilen Erdemir’i Gülüç Irmağı üzerinden karayoluna bağlayan köprülerin izinsiz ve kaçak olduğu iddialarına Gülüç Belediye Başkanı Gökhan M. Demirtaş'tan yanıt geldi. Belediye binasında düzenlenen basın toplantısında beldede yapılan hizmetlerden, kar yağışı için yapılan hazırlığa kadar birçok konuda açıklamada bulunan Demirtaş, Gülüç Köprüsü’nün kaçak olduğu iddialarını asılsız bularak belgeleriyle anlattı. Yapılan hizmetleri tek tek anlatan Başkan Demirtaş ilk olarak Sahil Projesi’nin hangi aşamada olduğunu anlattı. Demirtaş , “Sahil projemizin birinci etabını bitirdik ikinci etabımızda bitme aşamasında. Kafeterya Gülüç deresinin oturmasıyla birlikte su birlikte şuanda bitmiştir ve kafeteryamızın iç dekorasyonu kalmıştır ve Gülüç Belediyesi sosyal tesis olarak çalıştıracağız Gülüç halkımıza bugüne kadar halkımızın oturacak kalkacak, bir bardak çay içecek yeri yoktu. Seçimde Belde Başkanımız ve değerli meclis üyelerimizle bunun sözünü vermiştik. Bunu da halkımızla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İkincisi burada bir terminal projemiz başlıyor. Şehirlerarası otobüslerin durup yolcu alabilmesi için butik terminal projemizin temelini attık. Bu da Gülüç halkımıza hayırlı olsun diyorum. Bundan sonra şehirlerarası yolculuklarında sıcak bir yerlerde oturup biletlerini alabilecek, kafeteryada çaylarını içe bilecek ve otobüsüne binip İstanbul, Ankara ve diğer şehirlere ulaşımını rahatlıkla sağlayacaklardır. Yine kafeteryamızın bir bölümünde kano kürek yarışlarının yapılabileceği bir tesis oluşturduk ve bunun alt yapısını hazırladık üst taraftaki bölümünü de kürekçi kano yarışları yapan arkadaşlarımızın rahat oturabileceği soyunabileceği, orada dinlenebileceği bir tesis oluşturuyoruz. Üst yapısı kaldı, bunun çalışmalarına hızlı bir şekilde devam ediyoruz” dedi.



Millet Bahçesi’nin müjdesini verdi

30 dönüm orman alanına mesire alanı yapacaklarını anlatan Başkan Demirtaş şu ifadeleri kullandı:

“Belde başkanımız, ilçe başkanımız, kaymakamımız, vekillerimiz ile birlikte, Cumhurbaşkanımızın baş danışmanı Saadet Oruç’un emekleriyle 30 dönüm orman alanında belediyeye tahsis ettiğimiz Millet Bahçesi, piknik ve mesire alanı yapacağımız bir yer var. Beldemize kazandırdık hayırlı olsun. Buradaki millet bahçemizin piknik alanı yapmamızın sebebi şu insanlarımızı orda hafta sonu, hafta içi güzel nezih bir ortamda kahvaltı yaptırabilmek ve öncelikle çoluk çocuklarıyla birlikte orda parkta eğlenmek ve spor yapabilmek mangal barbekü keyfi yapabilmek, Gülüç Belediyesi olarak kazandıracağız bunun da müjdesini verebilirim.”



100 kadın istihdam edilecek

Mahallelerde yapılan çalışmalara da değinen Başkan Demirtaş, emeği geçenlere teşekkür ederek şunları söyledi:

“Önümüzdeki günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanıyla yaptığımız girişimler neticesinde değerli milletvekillerimizin çalışmaları ve bizim birlikte hareket etmemiz sonucunda Çevre ve Şehircilik Bakanımızdan 150’ye yakın çöp konteyneri 10 bin metre kilit taşı belediyemize geldi. Hatta şuanda ara mahallelerimize kilit taşları döşeniyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının belediyemize kazandırdığı yol süpürge makinası, Türkiye Belediyeler Birliği’nden son sistem çöp toplama aracını belediyemize kazandırdık. Burada emeği geçen vekillerimize tekrar teşekkür ediyorum. Biz tekrar beldemizde olan insanlarımıza iş imkanı sağlayabilecek 1200 metrekare terminalin olduğu alanda 1200 metrekare alanda çift katlı bir yer yapmayı planladık ve önümüzdeki günlerde buranın inşaatına başlıyoruz. Tekstil Atölyesi veya Krem Kozmetik Fabrikası olarak talepte bulunan arkadaşlarımız, iş adamlarımız var. Bunları da bölgeye kazandırmak için en az 80100 kişilik bayanın çalışabileceği bir tesis olacak. Bunu da 12 ay içerisinde inşaatına başlayacağız ve sizinle yakında paylaştığımız 10 trilyon maliyetli Gülüç Ortaokul projemiz devam ediyor. Alt temelleri yapıldı. Üst kademeye yaklaşıyor şu an, burada emeği geçen vekillerimize, ilçe başkanlarımıza, önceki dönem başkanıma, şu andaki ilçe başkanımıza, kaymakamımıza, valimize teşekkür ediyorum. Hayırsever bir abimizin arsayı Milli Eğitime bağışlaması ile okul hızlı bir şekilde ilerliyor. 270 gün süre zarfında Gülüç’ümüze teslim edilecek. Bizim burada tek eksiğimiz ilkokulumuzun eski olması ama ortaokulumuzun bittikten sonra tamamen hizmete açıldıktan sonra, çocuklarımız eğitim öğretime başladıktan sonra ilkokulumuzu da yenilemeyi düşünüyoruz. Bu konuyu Valimize açtık, ortaokul bittikten sonra da tekrar ilkokulumuzu yenileyeceğiz. Burada belediye olarak gece gündüz hizmet ediyoruz hizmet etmeye de devam ediyoruz. Gülüç Belediyesi olarak Sağlık İl Müdürlüğümüze A sınıfı bir Sağlık Ocağı Aile Merkezi kazandırdık. Bu tamamen üst yapısıyla anahtar teslim olmak şartıyla İl Sağlık Bakanlığı’mıza teslimatını yaptık. Bundan 1 hafta önce de doktorumuz hemşiremiz atandı çünkü merkezde bir sağlık ocağımız yoktu, Aile Hekimliğimiz yoktu üst bölgede olduğu için yaşlı vatandaşlarımız yukarı çıkmakta sıkıntı yaşadıklarından dolayı Aile Merkezimizi de burada İl Sağlık Müdürü’nün destekleriyle tamamen belediye olarak yaparak İl Sağlık Müdürlüğü’ne teslim ettik. Sağlık Ocağımız hizmete açıldı, buradan vatandaşlarımıza da hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Sağlık Ocağının karşısında bir eczanenin olmadığı, muayene olduktan sonra ilaçlarını alabileceği eczane planlıyoruz.”



“Kar yağışına hazırız”

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıları hatırlatan Başkan Demirtaş, olası bir kar yağışına karşı ekiplerin hazır beklediğini söyledi:

“Bundan önceki günlerde kar yağışı fazla yağmasından dolayı bir afet ile karşılaştık. Meclis üyesi arkadaşlarımıza, işçi personelime yaptıkları çalışmalardan dolayı hepsine teşekkür ediyorum. Hiçbir açılmadık yol bırakmadık. Gece gündüz çalıştık. Önümüzdeki günlerde yine Meteoroloji’nin verdiği uyarılara göre aşırı kar yağışı olacağı söyleniyor. Değerli Kaymakamımız ile görüştük, kar yağışına hazırlıklıyız. Kepçelerimiz, tuzlama araçlarımız, personel olarak ekip arkadaşlarımız hazır bekliyorlar.”



Gülüç Köprüsü’nün kaçak iddialarını yanıtladı

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ın Gülüç Köprüsünün izinsiz ve kaçak olduğunu açıklaması üzerine töhmet altında kaldıklarını ifade eden Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, "Gülüç Köprüsünün kaçak olduğu söyleniyor. Ya kendisini yanlış bilgilendiriyorlar, ya da orada araştırma yapan arkadaşlar bu konuda tam muvafık değiller. Zan altında kalmak istemiyoruz, Gülüç Köprüsünün, Erdemir yaptırdığı zaman, daha önceki başkanlarımız doğrultusunda açıklama yapacağım. Erdemir kamu kuruluşu olduğundan dolayı bu tür yapıların ruhsat gerektirmiyor. İlk yapılan köprüde ruhsat istenmez diyor bizdeki kanun ibaresinde. Köprünün kaçak olduğu tamamen asılsız haber. En basitinden gözle görülebilen orada bir kavşak var. Sahil projesinde yaptırdığımız kafeteryadan Erdemir’e giriş var. Karayolları tarafından oradaki kavşağa trafik lambaları konuldu. Karayollarının bilgisi olmadığı söyleniyor. Karayollarının bilgisi yoksa trafik lambaları nasıl konuldu? Bu tür yapılar Karayolları ve DSİ’nin sorumluluğu altındadır. İnşaat Mühendisi Mustafa Çevik’in açıklamaları da asılsızdır” ifadelerini kullandı.

Başkan Demirtaş, İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından Gülüç Köprüsü’nü tasarlayan dosyayı da basın mensuplarına gösterdi.



“Gülüç Belediyesi olarak payımı istiyorum”

Demirtaş konuşmasının son bölümünde şu ifadelere yer verdi:

“Daha önce, Halil beyin zamanında buradan enerji tüketim adı altında, hava kirliliği altında 500600 bin TL civarında Ereğli Belediyesi para alıyordu. Ben de diyorum ki o zaman, enerji tüketim altında ve hava kirliliği adı altında alınan paradan Gülüç Belediyesi olarak bu payımı istiyorum bu saatten sonra. Ben elimde her türlü belge varsa çıkarırım ama kendi düşünceleri vardır değerli belediye başkanımızın ona da saygı gösteririz. Ama Gülüç Belediyesi olarak da bu şekilde bizlere ithamda bulunmasını istemiyorum. Varsa bize soracağı, isteyeceği evrak varsa, ben belediye başkanı olarak ben bu evrakları vermeye hazırım. Önümüzde ki günlerde Sayın İlçe Başkanımız Saffet Bozkurt’la bir değerlendirme yapılacaktır. Bizim derdimiz halka hizmet etmek, halkın menfaatlerini savunmak. Gece gündüz demeden Gülüç için çalışıyoruz. Gülüç halkını refah seviyesine getirmek için çalışıyoruz. Bundan 5 sene önceki Gülüç’e bir bakın, burada ki çalışmaların hali ortada. Bizden istenen bir belge varsa biz veririz. Ben buradan değerli belediye başkanımıza sesleniyorum, yanında ki araştırmacı arkadaşlara da sesleniyorum. Başkanıma eksik bilgi veriyorlar.”

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