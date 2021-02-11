Korona virüsten hayatını kaybeden fizyoterapist için tören düzenlendi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde görevli fizyoterapist Adem Hacıoğlu, korona virüsten hayatını kaybetti. Doktor Hacıoğlu için hastane önünde tören düzenlendi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan 42 yaşındaki fizyoterapist bir süre önce korona virüse yakalandı. 20 gündür hastanede korona virüs tedavisi gören evli ve iki çocuk babası Adem Hacıoğlu, için Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi önünde tören düzenlendi. Törene, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prf. Dr. Mustafa Çufalı, hastane yönetimi, doktorlar, ailesi ve sevenleri katıldı. Hastane önünde alınan helalliğin ardından dualar eşliğinde 42 yaşındaki fizyoterapist göz yaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Öte yandan, Adem Hacıoğlu, kentte korona virüs sebebiyle hayatını kaybeden ilk sağlık çalışanı oldu.

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