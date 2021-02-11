Arıcılar koronavirüse yakalanmadı

Zonguldak Arı Yetiştiricileri Birliği (ZAYBİR) Başkanı Abdurrahman Canlı, korona virüs salgını döneminde arıcılık ile uğraşan kişilerin hastalığa kolay yakalanmadığını söyledi.

Dünyaya etkisi altına alan korona virüs salgını ile mücadele Türkiye’de de sürüyor. Vatandaşlar özellikle bu süreçte doğal ürünleri tercih ederek, sağlıklı beslenmeye dikkat ediyor. Zonguldak İli Arı Yetiştiricileri Birliği (ZAYBİR) Başkanı Abdurrahman Canlı, balın önemini anlatarak bilgiler verdi. Virüsün dünyada bir anda ortaya çıkan sorun olmadığına küresel bozulmadan kaynaklı olduğuna vurgu yapan Canlı, açıklamasında;

“Doğanın dengesinin bozulmasından kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Bundan kurtuluş bu halin geri döndürülmesidir, yaşanılabilir bir dünyanın tekrardan korumaya çalışılması herkesin bireylerin ve kurumların, yeniden yaşanılabilir bir dünya için seferber olmasıdır. Kamu otoritesinin koyduğu kurullara uyulması gerekir. Eğer temizlik ise mesele uyulmalı, mesafe ise uyulmalı, maske ise uyulmalı. Arıcılar daha temiz bir çevrede bulunmak zorundalar. Orada içilebilir su olmak zorunda, orada kimyasal etkilerin olmayacağı bir alan olması nedeniyle yaşamak daha kolay. Bu haliyle arıcılar biraz kendilerini korumuş oluyorlar. Türkiye genelinde 75 bin arıcı üyemiz var. Arıcıların bu ortalamaların çok altında bu virüsü kaptığını gösteriyor. Ölüm yok denecek kadar az. Büyük ihtimalle arıcılık yaparken doğal olarak korunmuş oluyorsunuz, arı ürünlerini kullanırken kendinizi korumuş oluyorsunuz. Bağışıklığınız zaten güçlü oluyor. Virüs gelmiş olsa bile, belki de arıcılar kolay atlattı kendileri de farkında olamadı” dedi.



"Kestane balı koruyucu kalkan"

Abdurrahman Canlı, Kestane balının önemini ve çalışmaları anlatarak şu ifadelere yer verdi.

“Türkiye’nin belli yerlerinde üretilen kestane balları var, bizim ürettiğimiz bal da Zonguldak kestane balı diye adlandırdığımız bir bal. Bu balların 2017, 2018 ve 2019 yıllarında Türkiye’de ticari potansiyeli olan Monofloral balların parmak iziyle ilgili bir çalışma yürüttük. 25 il birliğimiz emek verdi. Kestane ballarının ayırt edici tıbbi aktivitesinin olduğu tespit edildi. Bilimsel olarak kanıtlandı, rapor yazıldı. Tüketicilerin anlayacağı dilde broşürlere döndürülmesi aşamasındayız. Kestane balının ağrı kesici özelliği var, kestane balının antioksidan özelliği var, anti kanser özelliği var, mide rahatsızlığının önüne geçtiğine dair bilgi var. Arıcılık işi yapılırken pandemiye karşı bir cephe oluşmuş oluyor, koruyucu kalkan oluşmuş oluyor.”



"Bal alırken dikkat edilmeli"

ZAYBİR Başkanı Canlı, sahte bal konusunda vatandaşları da uyararak, " Vatandaşların öncelikle tanıdığı üyeden ürün alması gerekir, en kolay ulaşılabilirliği bu. Eğer bir arıcıyı tanıyorsanız, arıcının işini doğru yaptığına dair bir inancınız varsa gidip o arıcıdan alacaksınız. Tüketiciler güvenilir kurumların ürününü alacak. Eğer bir kurum sırf ticari amaçlarla bir işi yapıyorsa, parayı en fazla nasıl kazanacaksa o yolu tercih edecektir. Zonguldak Arı Yetiştiricileri Birliği bir emek örgütüdür. Burada çalışan herkes, burada yöneticilik yapan herkes aynı zamanda arıcıdır. Balla ilgili, arı ürünleri ile ilgili, arıyla ilgili söylediği her şeyi karşısındakine değil aynı zamanda kendisine söylüyor. Bu tür örgütler işlerini aslına uygun yaparlar. Arkadaşlarımız isteyen üreticinin ballarının paketlemesini yapıyorlar. 50 tenekeden bir kavanoz balı alıyoruz, yarım kiloluk 2 kavanoza koyuyoruz, ağzını barkodla kapatıyoruz, bir tanesini şahit olarak saklıyoruz, diğerini analiz yapmak üzere Hacettepe Üniversitesi veya Ege Üniversitesi’ne gönderiyoruz. Gelecek sonuçlara göre dolum izni gelirse paketlemesini yapıyoruz. Kavanozun üzerinde yer alan etikette nasıl kullanılacağına dair bilgi var, künye bilgileri yer alıyor. Tüketici balla ilgili bir sıkıntı yaşadığı zaman, ya da yeniden sipariş için nereye arayabileceği konusunda öğrenmiş olacaktır” ifadelerini kullandı.

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