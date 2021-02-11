Zonguldak'ta tezgahlar hamsilerle doldu Balıkhanede hamsi sevinci

Haftalardır hamsiye hasret kalan Zonguldaklı balıkçılar az da olsa tuttukları hamsileri tezgahlara taşıyarak 25 TL'den satışa çıkardı.

Zonguldak'ta hamsi yasağının sona ermesin ardından dün akşam saatlerinde denize açılan balıkçılar az da olsa hamsi tutmanın sevincini yaşadı.

Haftalardır hamsiye hasret kalan Zonguldaklı balıkçılar buldukları hamsiyi tezgahlara koyarak satışa sürdü. Tezgahlarda hamsi 25 TL ve 30 TL olarak satıldı. Öte yandan balık almak için balıkhaneye gelen vatandaşlar hamsiyi görünce büyük sevinç yaşadı.

Zonguldaklı balıkçı Kemal Özçep, hamsilerin boylarının büyüdüğünü söyleyerek, ''Üst üste 10 gün boyunca hamsi yasağı uygulandı. Biraz hamsiler büyüdü. Eskiye göre biraz daha iyi. Ama ne kadar sürer belli olmaz. İstavrit ve Mezgit devam eder ondan sonra. Ardından zaten yaz balıkçılığı başlıyor. Hamsi 25 TL'den satılıyor. Bu sene hamsi biraz pahalıydı düşmedi. Pandemiden dolayı fiyatlar böyle sanırım. Hamsiyi yeri geldi, 20 TL, 25 TL, 30 TL ve hatta 35 TL'den bile sattık. Kolay kolayda fiyatlar düşmez. Fiyatlar bize göre normal'' dedi.

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