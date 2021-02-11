Darbettiği kişiyi bu kez tabancayla vurdu(2)

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HAYATINI KAYBETTİ

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde göğsünden vurularak ağır yaralanan Burak Berdan (40) kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Ramazan Ö.'nün yakalanması için çalışmalar sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE

2021-02-11 17:23:24



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