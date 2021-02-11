Türkiye’nin Mega Projesi ‘Filyos Vadisi Projesi’ çalıştayı başlıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye’nin Mega Projesi ‘Filyos Vadisi Projesi’ çalıştayı başlıyor

İHA

Türkiye’nin Mega Projesi ‘Filyos Vadisi Projesi’ çalıştayı başlıyor

Ülkenin en büyük milli kalkınma hamlelerinden biri olan Filyos Vadisi Projesi’ne akademik, teknolojik ve bilimsel altyapı desteği sağlayacak ve 2 gün sürecek olan ‘Filyos Çalıştayı’ Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ev sahipliğinde başlıyor.
ÜniversiteKamuSanayi işbirliği kapsamında ülke genelinde en büyük çalıştaylardan biri olma özelliği taşıyacak olan Filyos Çalıştayı’nda, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı TÜBİTAK, ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN, BOTAŞ, TPAO, EPDK, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK), Türk Havacılık Uzay Sanayi (TUSAŞ) ve 20 üniversitenin aralarında bulunduğu ulusal ve bölgesel düzeyde uzman, akademisyen ve araştırmacı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde bir araya gelecek.
‘Gelecek Filyos’ta Şekilleniyor” mottosuyla hazırlıkları süren Filyos Çalıştayı çalışmaları Yatırım, Üretim ve İstihdam başlıklarını ele alacak. Çalıştay 12 Şubat Cuma günü Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Kültür Merkezinde yapılacak açılış konuşmaları ile başlayacak. İlgili Bakanlıklardan üst düzey yetkililer, ilgili sektörlerden temsilciler, yatırımcılar, ulusal ve uluslararası düzeyli sivil toplum kuruluşları ve medya temsilcilerinin paydaşları arasında yer aldığı Filyos Çalıştayı, 13 Şubat Cumartesi günü paydaşların yapacaklar sunumlar, Enerji, Lojistik, Elektrikli Teçhizat Elektronik ve Optik Ürünler İmalatı, Makine ve Ulaşım Araçları İmalatı, Savunma Sanayi İmalatı, Sağlık Bilimleri Alanında Yatırım ve Üretim konu başlıklarındaki grup odak çalışmalarıyla çevrimiçi olarak devam edecek.
Türkiye’nin en büyük beş yatırımlarından biri olan Filyos Vadisi Projesi’ne akademik ve bilimsel açıdan katkı sunması amaçlanan Filyos Çalıştayı’nda, ülkenin saygın Yükseköğretim Kurumlarından alanında uzman akademik personel ‘Bilim Kurulu’nu; Üniversitenin farklı akademik birimlerinden Öğretim Üyeleri de ‘Çalıştay Tertip Komitesi’ni oluşturacak. Vali Mustafa Tutulmaz ve BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı da Çalıştayın ‘Onur Kurulu’nda yer alacak.

“Türkiye’nin Mega Projesi BEÜ’de çok yönlü ele alınacak”
İki gün sürecek çalıştaya ilgili bilgi veren BEÜ Rektör Prof. Dr. Çufalı, bölgenin istihdam yapısını değiştirecek olan Filyos Vadisi Projesini, üniversite olarak önemsediklerini ve her türlü desteğin verileceğini yineledi. Türkiye’nin uluslararası eksende görünürlüğünün artmasını da destekleyecek olan Filyos Vadisi Projesi’nin akademik, bilimsel sektörel kapsamda çok yönlü olarak ele alınacağını ifade eden Rektör Çufalı, “Bu mega projenin bölgesel ve ulusal etkileri, kazanımları, bu çerçevede geleceğe dönük projeler üretilmesi, muhtemel ve mevcut sorunlar ile çözüm yollarının akademisyenler ve paydaşlarca ortak bir akılla ortak bir zeminde tartışılarak projenin misyonuna hizmet etmek üzere uygulamalar ve değerlendirmeler yapılacaktır. Ülkemize, bölgemize ve ilimize hayırlı olmasını dileğiyle verimli ve faydalı bir çalıştay diliyor, emeği geçen herkese şükranlarımı sunarım” diye konuştu.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ev sahipliğinde yapılacak ‘Filyos Çalıştayı’ 1213 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bozkurt, “Ereğli’de müjdeler peş peşe gelecek”
YEREL HABERLER Bozkurt, “Ereğli’de müjdeler peş peşe gelecek”
Darbettiği kişiyi bu kez tabancayla vurdu(2)
YEREL HABERLER Darbettiği kişiyi bu kez tabancayla vurdu(2)
GMİS Yönetim Kurulu’ndan, Amasra’da madenciye hayırlı olsun ziyareti Yeşil; “Gücümüz, birlik ve beraberliğimizdir”
YEREL HABERLER GMİS Yönetim Kurulu’ndan, Amasra’da madenciye hayırlı ...
Göğsünden vurularak hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Göğsünden vurularak hayatını kaybetti
Darbettiği kişiyi bu kez tabancayla vurdu
YEREL HABERLER Darbettiği kişiyi bu kez tabancayla vurdu
Devrek zeka timinden büyük başarı
YEREL HABERLER Devrek zeka timinden büyük başarı
Devrek’te gazete dağıtıcısına başıboş köpekler saldırdı
YEREL HABERLER Devrek’te gazete dağıtıcısına başıboş köpekler ...
Zonguldak’ta silahlı saldırı: 1 yaralı Husumetli olduğu kişiyi göğsünden yaraladı
YEREL HABERLER Zonguldak’ta silahlı saldırı: 1 yaralı Husumetli ...
Zonguldak’ta yeni bir tür keşfedildi
YEREL HABERLER Zonguldak’ta yeni bir tür keşfedildi
Devrek oto sanayi sitesindeki yangın korkuttu
YEREL HABERLER Devrek oto sanayi sitesindeki yangın korkuttu
Kaldırımda sızan adam ekipleri harekete geçirdi
YEREL HABERLER Kaldırımda sızan adam ekipleri harekete geçirdi
Zonguldak'ta tezgahlar hamsilerle doldu Balıkhanede hamsi sevinci
YEREL HABERLER Zonguldak'ta tezgahlar hamsilerle doldu Balıkhanede ...
Filyos Havzası Yerleşimleri İçme Suyu Projesi toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Filyos Havzası Yerleşimleri İçme Suyu Projesi ...
Zeka Oyunları Şampiyonası'nda Zonguldak birincisi oldular
YEREL HABERLER Zeka Oyunları Şampiyonası'nda Zonguldak birincisi ...
Arıcılar koronavirüse yakalanmadı
YEREL HABERLER Arıcılar koronavirüse yakalanmadı
Korona virüsten hayatını kaybeden fizyoterapist için tören düzenlendi
YEREL HABERLER Korona virüsten hayatını kaybeden fizyoterapist için ...
Zonguldak'ta koronavirüse ilk sağlık şehidi
YEREL HABERLER Zonguldak'ta koronavirüse ilk sağlık şehidi
Uyuşturucu fabrikasına çevrilen ev polisleri bile şaşırttı
YEREL HABERLER Uyuşturucu fabrikasına çevrilen ev polisleri bile ...
Fizyoterapist korona virüsten hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Fizyoterapist korona virüsten hayatını kaybetti
Evin odasını uyuşturucu serasına çevirmişler Operasyonda bir şüpheli tutuklanırken, doktor ve diğer şüpheli serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Evin odasını uyuşturucu serasına ...
Çaycuma, Türkiye finaline kaldı
YEREL HABERLER Çaycuma, Türkiye finaline kaldı
Başkan Demirtaş’tan Gülüç Köprüsü’nün kaçak iddialarına yanıt "Köprünün kaçak olduğu tamamen asılsız haber" "Gerekli evrakları vermeye hazırım”
YEREL HABERLER Başkan Demirtaş’tan Gülüç Köprüsü’nün kaçak ...
Devrek Kaymakamı uyardı ”Yoğun kar geliyor”
YEREL HABERLER Devrek Kaymakamı uyardı ”Yoğun kar geliyor”
Vadiye su müjdesi
YEREL HABERLER Vadiye su müjdesi