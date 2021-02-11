Kdz. Ereğli Belediyesi’nden Demirtaş’a köprü yanıtı

Zonguldak’ın Ereğli ilçe Belediyesi, Gülüç Belediye Başkanı Gökhan M. Demirtaş’ın Gülüç Köprüsü ile ilgili yaptığı açıklamalara yanıt verdi.

Gülüç Beldesinden Ereğli Demir Çelik Fabrikaları’na (ERDEMİR) giriş kapısı olan Gülüç Köprüsünün kaçak iddialarına yönelik tartışma sürüyor. Kdz. Ereğli Belediyesinde görevli İnşaat Mühendisi Mustafa Çevik, basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundu. Demirtaş’a sorular da yönelten Çevik şu ifadelere yer verdi:

“Kdz. Ereğli Belediyesi, anayasa ve kanunların verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde, Ereğli halkının menfaatleri doğrultusunda gerekli iş ve işlemleri yürütmekle yetkili kamu tüzel kişiliğidir. Erdemir ve Belediyemiz arasında yasa ve mevzuat hükümleri doğrultusunda, Ereğli ve Gülüç halkının hak ve menfaatlerinin korunması yönündeki çalışmalarımız, bürokrasi ve hukuk temelinde tüm engellemelere rağmen, Belediye Başkanımız Halil Posbıyık liderliğinde başarılı bir şekilde devam etmektedir. Erdemir sektöründe, ülkemizde ve dünyada önemli bir yere sahip olan gurur duyduğumuz bir firmadır. Ereğli halkı adına, Erdemir’den ekonomiye değer kattığı ölçüde üretim yaptığı çevreye ve topluma sorumlu bir kurumsal vatandaş yaklaşımıyla hareket etmesini bekliyoruz. Gökhan Demirtaş’ın söz konusu Erdemir’e giriş kapısındaki Eski Gülüç Çengelburnu Köprüsü ile ilgili “Can ve mal güvenliği açısından tehdit oluşturduğu, tamamen yanlıştır” ifadesi teknik dayanaktan yoksundur. Basın açıklamasında bahsettiği rapor incelendiğinde, Erdemir’in talebi üzerine, DAL proje inşaat Ltd.Şti. tarafından 2012 yılında hazırlandığı, İTÜ İnşaat Fakültesi Dekanlığı tarafından Şubat 2015 tarihinde kontrol edildiği ve 27 Şubat 2017 tarih ve 119134 sayı ile Erdemir’e üst yazı ile gönderildiği anlaşılmaktadır. Bu tarihler arasındaki çelişki izahtan yoksundur. Ayrıca söz konusu raporun Sonuç ve Öneriler kısmında “tasam ömrü ortalama 30 yıl mertebesinde olan elastomer mesnetlerin belirli periyotlarla kontrol edilmesi ve gerekmesi ve gerekmesi halinde değiştirilmesi önerisi uygundur” denilmektedir. Şimdi tüm sorumluluğu üstlenen Gökhan Demirtaş belirli periyotlarla kontrol etmiş midir? Etti ise sonuçları hakkında bilgi vermesi mümkün müdür? Söz konusu rapor, 1991 yılındaki zemin etüd raporu baz alınarak güncel olmayan DBYBHY2007 deprem yönetmeliğine hazırlanmış, içeriğine bakıldığında 1991 yılında, bugünün teknolojik koşullarında bile ancak yeterli özen gösterildiğinde sağlanabilen C30 beton dayanımı baz alınarak hesaplar ve kabuller yapıldığı görülmektedir. Köprü ayaklarındaki oyulma ve çökmeler kesinlikle irdelenmemiştir. Anlaşılan odur ki Sayın Demirtaş yanlış bilgilendirilmektedir. Köprünün karayolu bağlantısının yasal olduğunu ve karayolu geçiş izin belgesinin bulunduğunu ifade etmiş olup bu belgeyi kamuoyu ile hemen paylaşmalıdır. Demirtaş, Eski Gülüç Çengelburnu Köprüsünde oluşan çatlak ve deformasyonların Erdemir tarafından onarıldığını ve Çelik konstrüksiyon ile güçlendirildiğini ifade etmiştir. Şimdi soruyorum şayet yapıldı ise güçlendirme projesi için Erdemir, Gülüç Belediyesi’nden herhangi bir ruhsat almış mıdır? Almadı ise hangi gerekçe ile almamıştır. Yapılan Çelik Konstrüksiyon güçlendirmeyi fotoğrafları ile kamuoyuna açıklaması gerekmektedir. Ancak bahse konu köprüde herhangi bir güçlendirme çalışması yapılmamıştır. Gülüç halkının seçtiği Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş kendi kendini, yaptığı bu talihsiz basın açıklaması ile töhmet altında bırakmıştır. Oysaki konunun asıl muhatabı olan Erdemir güçlü kurumsal yapısı ile kendini savunabilecek yetiye sahip. Bünyesindeki teknik personel ve avukatları vasıtası ile konu hakkında kamuoyunu bilgilendirebilir. Erdemir’in sözcülüğü görevine gönüllü soyunması belirli yerlerden talimat aldığı yönünde izlenim oluşturmaktadır.”

“2013 yılında yapılan köprünün ruhsatı var mıdır?”

Geçmişte yaşanan köprü faciasını hatırlatan Çevik konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“ Gökhan Demirtaş bir pay istemektedir. Bu payın ne olduğunu anlamış değiliz. Eğer alması gereken Belediyeye ait gelirler varsa ve almıyorsa, görevini tam olarak yapmadığı anlamına gelir. Kdz. Ereğli Belediyesi olarak yasa ve hukuk çerçevesinde mücadelesini verdiğimiz almamız gereken tüm gelirlerinin takibini titizlikle yapmaktayız, talep etmesi halinde teknik ve mevzuat yönünden tüm desteği kendisine vereceğimizden şüphesi olmasın. Çaycuma İlçesi’nde, 6 Nisan 2012’de 15 kişinin öldüğü köprü faciası hala yüreklerimizi yakmaktadır. Tüm bu gayretimiz bölgemizde bir facia daha yaşanmaması içindir. Sayın Gökhan Demirtaş’ın bu sorumluluğu cansiperane bir şekilde üstlenmesi hayret vericidir. Demirtaş, basın açıklamasında sadece Eski Gülüç Çengelburnu köprüsünden bahsetti. Peki bitişiğinde 2013 yılında yapılan yeni köprünün Yapı ruhsatı var mıdır? Var ise kamuoyu ile derhal paylaşmalı, yok ise yasal çerçevede gerekli tüm sorumluluklarını yerine getirmelidir.

Böl, Parçala, Yönet zihniyetine sahip belirli çıkar gurupları iş başındadır. Bu zihniyetin amacı halkın menfaati değil küçük ama benim olsun şeklindedir. Sayın Gökhan Demirtaş bilerek ya da bilmeyerek bu zihniyete hizmet etmektedir. Biz bu zihniyeti, Ereğli Geleceğini Konuşuyor platformu kurulduktan sonra Halkın seçtiği Belediye Başkanını ve ilçenin mülki amiri Sayın Kaymakamımızı toplantıya çağırmayarak Ereğli’deki birlik ve beraberlik ruhuna zarar vermeye çalıştığında çok net gördük.

Tüm bu süreçte amacı Ereğli halkının menfaati ve çıkarlarını korumak olan, siyasi görüşüne bakılmaksızın, herkes ile omuz omuza mücadeleye devam edeceğiz.”

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