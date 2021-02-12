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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hazırlıklar tamamlandı, esnafın gözü 14 Şubatta

İHA

Hazırlıklar tamamlandı, esnafın gözü 14 Şubatta

Zonguldak'ta çiçekci esnafı son hazırlıklarını tamamlayarak 14 Şubat Sevgililer gününü beklemeye başladı.
Zonguldak'ta 14 Şubat sevgililer nedeniyle çicekcileri telaş sardı. Aylardır korona virüs ve sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle zor günler geçiren çiçekçi esnafı 14 Şubat sevgililer gününe umut bağladı.
Çiçekçi esnafı 14 sevgililer gününe 2 gün kala çiçek stoklarını yaparak müşterileri için hazırlıklarını tamamladı. Genelgeye göre çiçek esnafı 1314 Şubat tarihleri arasında evlere çiçek servisi yapabilecek. Ayrıca müşteriler 14 Şubat Pazar günü 10:0017:00 arasında sokağa çıkarak çiçek alabilecek. Çiçek fiyatları ise şu şekilde; 2'li orkide 150 TL, gül 20 TL, Karanfil 5 TL, Papatya 5 TL, Lilyum 40 TL, Açelya 50 TL, Menekşe 15 TL'
Esnaf Mehmet Şık, hava durumunun iyi olduğu takdirde müştelerin çiçek almaya gelebileceğini söyleyerek, ''Biz çiçeklerimizi temin ettik. Müşterilerimizin Covid19 kapsamında sokağa çıkma serbestliği de aldılar. Müşteriler saat 10:0017:00 arasında çiçek almaya gelebilecek. 17:0024:00 arasında da biz çicek servislerini yapacağız. Hava durumu iyi olursa müşterilerimizi bekliyoruz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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