ANDA ekibi çalışmalarını anlattı

ANDA Arama Kurtarma Ekibi Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz’ı ve emniyeti ziyaret etti.

Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz ile Başkomiser Mehmet Fatih Küçükdağ; ziyaretten memnuniyetini dile getirerek, afetlerde kurtarma faaliyetlerinin öneminden bahsederek, Alaplı’da yeni kurulan ANDA Arama Kurtarma ekibine bu faaliyetlerdeki başarılarından dolayı teşekkür etti. ANDA Arama kurtarma İl Temsilciliği tarafından oluşturulan Zonguldak ANDA Arama Kurtarma Ekibi 40 kişilik ekibiyle her türlü faaliyete katılmak üzere hazır hale geldi. ANDA Zonguldak Temsilcisi Ömer Faruk, "Hedefimiz Zonguldak'ta en bilinçli arama kurtarma ekibi olabilmek" dedi.

ANDA Arama Kurtarma bölge sorumluluğu görevine getirilen Birol Oktay, "Bilindiği üzere daha önceden belirtmiştik Alaplı’da, arama kurtarma ekibi kuruldu. Derslerimiz eğitimlerimiz önümüzdeki günlerde alacağız. Projemiz genel merkezimiz tarafından yazılıyor. Projemiz yazıldıktan sonra biz Zonguldak ekibi olarak Arama Kurtarma hizmetine başlayacağız. Şuan ekibimiz hazır, her türlü çalışmaya, her türlü faaliyete katılmak üzere tam teşekküllü olarak hazırız" dedi.

Zonguldak’ta 40 kişilik bir ekipleri olduğunu kaydeden Oktay, "Proje 50 kişilik olarak yazıldı ve şu anda 40 kişiyiz ancak daha sonra bu sayı artacak, yeni ekipler eklenecek. Alaplı ekip olarak 10 kişiyiz. Ekipman olarak projenin içinde dağcılık ekipleri, arama kurtarma, sivil savunma ve ilk yardım ekipmanları var. Bu arada ilk yardımda bayanlardan oluşan ayrı bir ekip sağlık timi de kurulacak. Onun da çalışması bitmek üzere" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.