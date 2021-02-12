Genç girişimci Başkan Posbıyık’ı gururlandırdı

Fortune Türkiye’nin “40 yaş altı 40” listesinde yer almayı başaran Appsilon Enterprise şirketi kurucu ortağı ve CEO’su Buğra Kuloğlu, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ı ziyaret etti.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Fortune Türkiye Dergisi tarafından açıklanan “40 Yaş Altı 40” listesinde adı yer alan laboratuvar ortamında elmas sentezi gerçekleştiren Appsilon Enterprise şirketinin kurucu ortağı ve CEO’su Ereğlili Buğra Kuloğlu ve babası Sıtkı Kuloğlu’nu başkanlık makamında kabul etti.

Kuloğlu, gerçekleşen ziyarette Ereğlili gençlere ilgisi ve duyarlılığından dolayı Belediye Başkanı Halil Posbıyık’a teşekkür etti.

Başkan Posbıyık, başarısından dolayı daha önce bir mektup yazarak kutladığı genç girişimciyi bir kez daha tebrik ederek Ereğlili gençlerin ulusal ve uluslararası başarılarından gurur duyduğunu belirtti.

Posbıyık açıklamasında, “Kdz. Ereğli’nin bir evladının laboratuvar ortamında elmas sentezi gerçekleştirerek dünyanın bir çok ülkesine ihracat yapan şirketin kurucu ortağı ve CEO’su olması hem ülkemiz hem de bizler için gurur verici. Sizi ve şahsınızda çalışma arkadaşlarınızı kutluyorum. Sizin bu başarınız Ereğli’mizin gençlerine de örnek teşkil edecektir. Ereğlili gençlerimizin ulusal ve uluslararası her alanda ortaya koydukları başarılardan gurur duyuyorum. Başarılı çalışmalarınızın artarak devam etmesini diliyorum” dedi.

Başkan Posbıyık, Kuloğlu’na ayrıca içerisinde kente özgü ürün ve katalogların yer aldığı Kdz. Ereğli çantası hediye etti.

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