TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin: "2023 yılında üretime başlamayı hedefliyoruz" " Karadeniz’de yapılan keşif bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük doğalgaz keşfidir” "Bütün operasyonların merkezi Filyos Limanıdır”

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Melih Han Bilgin, " Karadeniz'de yapılan keşifin şu anada kadar gerçekleştirilen en büyük doğal gaz keşfi olduğunu belirterek, "Kara tesislerinde gazın alımı için gerekli inşaat çalışmalarını 2023 yılında bitirerek bir an önce üretime başlamayı hedefliyoruz" dedi.

Filyos Vadisi Projesi’ne akademik, teknolojik ve bilimsel altyapı desteği sağlayacak ve 2 gün sürecek olan ‘Filyos Çalıştayı’ Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ev sahipliğinde başladı.

Bülent Ecevit Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen çalıştaya video konferans yöntemiyle bağlanan Türkiye Petrolleri Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin Filyos Limanı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Karadeniz açıklarında 405 Milyar metreküplük doğalgaz keşfinin Karadeniz’de bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük doğalgaz keşfi olduğunu ifade eden Bilgin, “Bilindiği gibi 2020 yılının Ağustos aylarında Batı Karadeniz bünyesinde Sakarya Sahası Tuna1 Kuyusunda 405 milyar metreküp üretilebilir bir rezerv keşfi yapılmış ve Cumhurbaşkanımız tarafından kamu oyuna duyurulmuştu. Bu keşif Karadeniz'de bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük doğalgaz keşfidir. Geçtiğimiz yılın açık deniz alanında tüm Dünyada yapılan en büyük keşiftir” dedi.



“Sakarya gaz sahasında çalışmalar yoğun şekilde sürüyor”

Sakarya Gaz sahasında çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini ifade eden Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Melih Han Bilgin,” 2 bin kilometrekare sismik alan içerisinde, 2019 yılında toplanmış bir sismik verinin değerlendirmesi sonucu verilen bir kuyu lokasyonu olan ve bu kuyuda gerçekleştirilen keşfin arkasından sahadaki diğer yapıları ve sahanın büyük fotoğrafını görebilmek için daha büyük bir boyutta sismik bir çalışma planladık. Bu sürecin yüzde 80'i tamamlandı. Mart ayının 15'inde bu bahsettiğim büyük sismik veri değerlenmiş olacak ve ardından işlenmesi ve yorumlanması sürecine geçilecek. Şu anda büyük oranda veri toplama işlemi devam ediyor. Yaklaşık 10 bin kilometrekare alanda veri topluyoruz. Türkali1 kuyusunun ardından Türkali2 sondajına başladık. An itibariyle 3.273 metre derinlikten karatama operasyonu sürüyor. Rezervuarın belli seviyelerini daha iyi anlayabilmek için log alma işlemlerimizin yanında kalıplarımız alıp jeolojik yapıya daha hakim olabilmek için buradaki laboratuvarlarımızda inceliyoruz. Şu anda 3.273 metrede devam eden kuyumuz 3.950 metrede sonlanacaktır. Mart ayı içerisinde operasyonları da tamamlayıp bundan sonra Fatih sondaj gemisinin diğer operasyonları ile ilişkili çalışmalarımızı yürüteceğiz."



"Gaz geliştirme projesi için 10 kuyu sondajı planlıyoruz"

Haziran ayı itibarıyla bu tespit kuyularında yapılan çalışmaların sonuçlarını daha iyi göreceklerini düşündüklerini de ifade eden Bilgin, "Bu safhada Filyos bölgesinde yapacağımız Sakarya gaz geliştirme projesi için 10 kuyu sondajı planlıyoruz ve kuyu tamamlanma işlemlerini bitireceğiz. Karadeniz iş planı çerçevesinde hem Fatih hem de Kanuni sondaj gemilerimizin çalışmaları ve adım adım ne yapacakları titizlikle belirlendi. Bu çerçevede Fatih, sondajlarını tamamladıktan sonra Kanuni kuyu testlerini ve kuyu tamamlama operasyonları tamamlamak üzere, Fatih'in arkasından takiben kazdığı kuyuları bitirecek." diye konuştu.



"150 kilometre boru hattı ile doğalgaz'ı kara terminaline bağlayacağız"

Doğalgazın karaya çıkartılacağı Filyos Limanı'ndaki çalışmaları da anlatan Bilgin, deniz altından karaya ulaşacak 150 kilometre uzunluğunda bir boru hattıyla doğalgazın kara terminaline bağlanacağını da sözlerine ekleyerek, "2022 yılının sonlarına doğru deniz tabanı üretim ve iletim sistemlerine ait ekipmanlarının serimlerine başlamayı planlıyoruz. Bu yıl içerisinde bulunduğumuz yıl altyapı ve kritik ekipman tedariği sürecidir. Önümüzdeki yıl ise bunların yerleştirilmeleri ile ilişkili süreç başlayacak 2023 bizim için artık ekipmanların ve sistemin devreye alınma yılı olacak. Bütün bu çalışmalar içerisinde şunun altını çizmek isterim ki devletimiz açısından son derece önemli getiriler sağlayacak, milletimiz açısından çok önemli kazançlar sağlayacak olan bu projeye devletimizin bütün kurumları tarafından en üst düzeyde destek verilmekte. Filyos´ta kara tesislerimizi kurmak için Filyos Nehri´nin liman ağzındaki doğu kısım kurumumuza tahsis edildi ve biz de burada çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Bu proje ithalatı azaltacak ve Türkiye'nin en önemli meselelerinden birisi olan enerji kaynaklı cari açık meselesine de merhem olacak. Önemli bir milli teknoloji hamlesi kazandıracak. Çünkü petrol sektörü, çok yüksek teknoloji bileşeni içeren bir sektördür. Bu sektörde görev yapacak arkadaşlarımız mühendisler, teknisyenler, yabancı firmalar, yerli firmalarımız ve onların yerli alt yüklenicilere vesaire bir büyük bir resim, büyük bir oyundan bahsediyoruz" dedi.



"2023 yılında üretime başlamayı hedefliyoruz"

Filyos Limanı'nda kendilerine tahsis edilen alandaki zemin etüdü çalışmalarının devam edildiğini ve 1 Mart'ta makinelerin sahaya gireceğini de belirten Bilgin, " Çünkü takvimimiz 2023 yılında gazı kara terminalimize getirmek için verdiğimiz taahhüt aslında bu çalışmaları çok zamanında yapabilmek mecburiyetinde bırakıyor bizi. 1 Mart bizim için sahada iş makineleri ile beraber yüzeyi hazırlamak için başlayacağımız tarih olarak planlandı ve çok şükür bir aksilik olmadan 1 Mart'ta bu çalışmalara başlayacak şekildeyiz. Kara tesislerinde gazın alımı için gerekli inşaat çalışmalarını 2023 yılında bitirerek bir an önce üretime başlamayı hedefliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti enerjide büyük bir cari açık meselesi ile karşı karşıya. Bu projenin takvimi üzerinde büyük baskılar var. Yapabildiğimiz en kısa süre içerisinde keşke mümkün olsa da projeyi yarın, önümüzdeki hafta devreye alabilecek durumda olsak ancak tabi bu kadar büyük ölçekli, yoğun teknoloji bileşeni içeren bir proje için bütün bu takvim baskılarıyla 2023 oldukça iddialı bir hedef olarak görülmektedir. Biz bunu realistik olduğunu düşünüyoruz ve bu tarihten altına girmiş durumdayız kurumsal olarak. Çıkarılacak gazın karaya ulaşacağı Filyos limanı bu çerçeve içerisinde dünya çapında bir teknoloji operasyonuna sahne olacak. Bu proje içerisinde çalışacak firmalar, mühendisler, teknisyenler ama en önemlisi de bölge halkı açısından bölgedeki gençlerimiz açısından, bölgedeki üniversitelerimiz açısından çok önemli girdiler sağlayacak. Bunu üniversitelerimizle bölgedeki kamu kurumu ve kuruluşlarıyla valiliklerimizle belediyelerimizle halkımızla vatandaşlarımızla birlikte planlayarak birlikte faydalar üreterek yürüyeceğiz. Filyos vadisi ülkemizin mücevherlerinden birisidir. Filyos çayı ve ekolojisi bizim için çok değerli çok önem veriyoruz. Mümkün olduğu kadar çevre dostu bir sistem kuracağız. Bölgede doğal hayata dokunmadan aslında orada doğal yaşamı devam ettirecek şekilde planlıyoruz. Bu çerçevede çok önemli ve ciddi projeler hazırlıyoruz." dedi.



"Bütün operasyonların merkezi Filyos Limanı'dır”

Bilgin, Filyos Limanı'nı lojistik merkez olarak kullandıklarına değinerek, "Bu lojistik merkezin kapasitesi arttırılıyor. İlaveten denizde kuracağımız deniz tabanı sistemleri, denizin altına yerleştireceğimiz boru hatları için birçok gemi operasyonuna sahne olacak Filyos Limanı. Denizde yürüttüğümüz bütün bu operasyonların operasyon merkezi Filyos Limanı'dır." şeklinde konuştu.



“Karadeniz havzalarının verilerin saklandığı alan oluşturacağız”

Karadeniz havzalarında Yer Bilimleri Merkezi oluşturacaklarını da sözlerine ekleyen Türkiye Petrolleri Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin, “Lojistik merkez olarak şuan Filyos Limanını kullanıyoruz. Bu merkezin kapasitesi arttırıldı. Deniz atlına kuracağımız deniz tarama sistemleri ve boru hatları için birçok yeni operasyona sahne olacak. Bütün bu operasyonların ana merkezi Filyos limanı olacak. Son derece aktif bir şekilde limana giren gemiler bizim aktif bir şekilde kullanacağımız bir liman merkezi olacak. Öte yandan bölgede henüz adını koymadık ama bir yer bilimleri merkezi Filyosta özellikle Karadeniz havzaları için verilerin saklandığı bir alan oluşturacağız. Sonuç olarak Filyosta yapılacak bütün çalışmalar lojistik merkezimiz üretim tesisleri ve yer bilimleri tesisimiz Filyosa büyük bir dinamizm getireceğini düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Bülent Ecevit Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen çalıştaya Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, TUBİTAK Başkanı Hasan Mandal, Denizcilik Genel Müdürü Hasan Baylan’da video konferans yöntemiyle katılarak bilgiler aktardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.