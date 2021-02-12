TPAO Genel Müdürü Bilgin: Hedefimiz Karadeniz doğalgazını 2023´te hizmete sunmak (2)



BÜYÜKDEDE: KARADENİZ'DEKİ SANAYİ ALANLARINI ARTTIRMAYI HEDEFLİYORUZ

Filyos Çalıştayı'nda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Karadeniz Bölgesi'nde yer alan sanayi alanları toplamının ülke sanayi alanlarının yüzde 8'ini oluşturduğunu söyledi. Karadeniz'deki sanayi alanlarını arttırmak için çalışmalar yaptıklarını anlatan Büyükdede, "Bölgenin coğrafi zorlukları sanayi alanlarının üretilmesini etkilemektedir. Bizim en az 300 bin hektar yeni sanayi alanı üretme hedefimiz bulunmakta ve bu bölgenin her bir metrekaresi bizim için çok önem arz etmektedir. Kıyı Karadeniz'in kısıtlı coğrafi imkanlarında Filyos Vadisi potansiyel bir üretim havzası olarak bizlerin gözbebeği bir bölgedir. Bakanlığımız geçen 10 yıl içerisinde Filyos'un kıymetinin farkına varmış ve bu konuda bugüne kadar burayı doldurabilmek için çok ciddi çalışmalar yapılmıştır. Karadeniz'in en büyük limanlarından biri olan Filyos Limanı ise Batı Karadeniz'in kalkınmasında çok önemli bir role sahip olacaktır. Endüstri bölgesi sınırları içinden geçen demir yolu hattı bölgeyi Ankara'ya ve İç Anadolu'ya bağlayacak ve dünyayla entegre edecektir. Çaycuma Havaalanı'nın bu bölgede tek havaalanı olarak Filyos Vadisi'ne değer katacaktır. Bakanlığımız, Filyos'in eşsiz doğasına zarar verilmemesi için özel bir hassasiyeti vardır. Tam bulunduğumuz bölgenin ön tarafında bir kuş cennetimiz var ve burayı biz de bütün bu havzaları yaparken özel bir ihtimamla koruduk, TEMA Vakfımızla beraber özel bir çalışmanın içinde olduk. Sağ olsunlar, TPAO da boru hatlarını geçirirken burayı koruma altına aldı. Endüstri bölgemizde çevreyi kirletmeyen, katma değerli sanayi sektörlerinin yer alması öncelikli hedefimizdir" dedi.

Büyükdede, yapılacak yatırımlarla birlikte GeredeKarabükZonguldak üçgenindeki Filyos vadisinin, konut alanları, sosyal alanlar, eğitim ve ticaret alanları ile dev bir şehir projesi haline getirileceğini ifade etti.

"12 KİLOMETRELİK BİR DEMİRYOLU YAPILACAK"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün de Filyos Limanı'nın demir yolu ve kara yolu bağlantılarını sağlamak için proje hazırladıklarını söyledi. Filyos'ta 12 kilometrelik bir demiryolu yapılacağını ifade eden Eyigün, "Bunun da hazırlıklarını yapmaktayız. Filyos Liman'nın hem ulusal hem de uluslararası demir yolu ağına bağlanması Türkiye'nin herhangi bir yerinden Filyos'ta demirleyen bir gemiye yükü vermek, tüm dünyaya, başka limanlara yükü göndermenin imkanı oluşacak. Filyos Limanı sadece bir geminin demirleyip yük aldığı bir rota değil, aynı zamanda bir lojistik merkez aslında. Çünkü burada gümrüklü bir saha olacak. Ticari açıdan ülkemizin diğer tüm paydaşlarıyla, dünyadaki tüm müşteriyle hizmet sunacağı yada alacağı, lojistik ve fiziksel açıdan da rahat bir nokta olarak da ön plana çıkıyor" diye konuştu.

Denizler Genel Müdürü Ünal Baylan, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'ın konuşmalarıyla çalıştayın bugünkü oturumu sona erdi.DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN

2021-02-12 16:15:12



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