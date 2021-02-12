TPAO Genel Müdürü Bilgin: Hedefimiz Karadeniz doğalgazını 2023´te hizmete sunmak (2)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TPAO Genel Müdürü Bilgin: Hedefimiz Karadeniz doğalgazını 2023´te hizmete sunmak (2)

DHA

TPAO Genel Müdürü Bilgin: Hedefimiz Karadeniz doğalgazını 2023´te hizmete sunmak (2)


BÜYÜKDEDE: KARADENİZ'DEKİ SANAYİ ALANLARINI ARTTIRMAYI HEDEFLİYORUZ
Filyos Çalıştayı'nda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Karadeniz Bölgesi'nde yer alan sanayi alanları toplamının ülke sanayi alanlarının yüzde 8'ini oluşturduğunu söyledi. Karadeniz'deki sanayi alanlarını arttırmak için çalışmalar yaptıklarını anlatan Büyükdede, "Bölgenin coğrafi zorlukları sanayi alanlarının üretilmesini etkilemektedir. Bizim en az 300 bin hektar yeni sanayi alanı üretme hedefimiz bulunmakta ve bu bölgenin her bir metrekaresi bizim için çok önem arz etmektedir. Kıyı Karadeniz'in kısıtlı coğrafi imkanlarında Filyos Vadisi potansiyel bir üretim havzası olarak bizlerin gözbebeği bir bölgedir. Bakanlığımız geçen 10 yıl içerisinde Filyos'un kıymetinin farkına varmış ve bu konuda bugüne kadar burayı doldurabilmek için çok ciddi çalışmalar yapılmıştır. Karadeniz'in en büyük limanlarından biri olan Filyos Limanı ise Batı Karadeniz'in kalkınmasında çok önemli bir role sahip olacaktır. Endüstri bölgesi sınırları içinden geçen demir yolu hattı bölgeyi Ankara'ya ve İç Anadolu'ya bağlayacak ve dünyayla entegre edecektir. Çaycuma Havaalanı'nın bu bölgede tek havaalanı olarak Filyos Vadisi'ne değer katacaktır. Bakanlığımız, Filyos'in eşsiz doğasına zarar verilmemesi için özel bir hassasiyeti vardır. Tam bulunduğumuz bölgenin ön tarafında bir kuş cennetimiz var ve burayı biz de bütün bu havzaları yaparken özel bir ihtimamla koruduk, TEMA Vakfımızla beraber özel bir çalışmanın içinde olduk. Sağ olsunlar, TPAO da boru hatlarını geçirirken burayı koruma altına aldı. Endüstri bölgemizde çevreyi kirletmeyen, katma değerli sanayi sektörlerinin yer alması öncelikli hedefimizdir" dedi.
Büyükdede, yapılacak yatırımlarla birlikte GeredeKarabükZonguldak üçgenindeki Filyos vadisinin, konut alanları, sosyal alanlar, eğitim ve ticaret alanları ile dev bir şehir projesi haline getirileceğini ifade etti.
"12 KİLOMETRELİK BİR DEMİRYOLU YAPILACAK"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün de Filyos Limanı'nın demir yolu ve kara yolu bağlantılarını sağlamak için proje hazırladıklarını söyledi. Filyos'ta 12 kilometrelik bir demiryolu yapılacağını ifade eden Eyigün, "Bunun da hazırlıklarını yapmaktayız. Filyos Liman'nın hem ulusal hem de uluslararası demir yolu ağına bağlanması Türkiye'nin herhangi bir yerinden Filyos'ta demirleyen bir gemiye yükü vermek, tüm dünyaya, başka limanlara yükü göndermenin imkanı oluşacak. Filyos Limanı sadece bir geminin demirleyip yük aldığı bir rota değil, aynı zamanda bir lojistik merkez aslında. Çünkü burada gümrüklü bir saha olacak. Ticari açıdan ülkemizin diğer tüm paydaşlarıyla, dünyadaki tüm müşteriyle hizmet sunacağı yada alacağı, lojistik ve fiziksel açıdan da rahat bir nokta olarak da ön plana çıkıyor" diye konuştu.
Denizler Genel Müdürü Ünal Baylan, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'ın konuşmalarıyla çalıştayın bugünkü oturumu sona erdi.DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN
2021-02-12 16:15:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Daha önce darbettiği kişiyi tabancayla vurarak öldürdü, tutuklandı
YEREL HABERLER Daha önce darbettiği kişiyi tabancayla vurarak ...
TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin: "2023 yılında üretime başlamayı hedefliyoruz" " Karadeniz’de yapılan keşif bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük doğalgaz keşfidir” "Bütün operasyonların merkezi Filyos Limanıdır”
YEREL HABERLER TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin: "2023 yılında ...
TPAO Genel Müdürü Bilgin: Hedefimiz Karadeniz doğalgazını 2023´te hizmete sunmak
YEREL HABERLER TPAO Genel Müdürü Bilgin: Hedefimiz Karadeniz ...
Kdz. Ereğli’ye yeni Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yapılacak
YEREL HABERLER Kdz. Ereğli’ye yeni Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ...
Yolcular şaşkınlığını gizleyemedi, halk otobüsünde evlilik teklif etti
YEREL HABERLER Yolcular şaşkınlığını gizleyemedi, halk otobüsünde ...
Genç girişimci Başkan Posbıyık’ı gururlandırdı
YEREL HABERLER Genç girişimci Başkan Posbıyık’ı gururlandırdı
ANDA ekibi çalışmalarını anlattı
YEREL HABERLER ANDA ekibi çalışmalarını anlattı
Çeşme başına atılan çöpler köylüyü sitem ettirdi
YEREL HABERLER Çeşme başına atılan çöpler köylüyü sitem ettirdi
Hazırlıklar tamamlandı, esnafın gözü 14 Şubatta
YEREL HABERLER Hazırlıklar tamamlandı, esnafın gözü 14 Şubatta
Kdz. Ereğli Belediyesi’nden Demirtaş’a köprü yanıtı
YEREL HABERLER Kdz. Ereğli Belediyesi’nden Demirtaş’a köprü yanıtı
Ekipleri alarma geçiren "Çatışma çıktı" ihbarı asılsız çıktı İhbarı yapan şüpheli hakkında inceleme başlatıldı
YEREL HABERLER Ekipleri alarma geçiren "Çatışma çıktı" ihbarı ...
Türkiye’nin Mega Projesi ‘Filyos Vadisi Projesi’ çalıştayı başlıyor
YEREL HABERLER Türkiye’nin Mega Projesi ‘Filyos Vadisi Projesi’ ...
Bozkurt, “Ereğli’de müjdeler peş peşe gelecek”
YEREL HABERLER Bozkurt, “Ereğli’de müjdeler peş peşe gelecek”
Darbettiği kişiyi bu kez tabancayla vurdu(2)
YEREL HABERLER Darbettiği kişiyi bu kez tabancayla vurdu(2)
GMİS Yönetim Kurulu’ndan, Amasra’da madenciye hayırlı olsun ziyareti Yeşil; “Gücümüz, birlik ve beraberliğimizdir”
YEREL HABERLER GMİS Yönetim Kurulu’ndan, Amasra’da madenciye hayırlı ...
Göğsünden vurularak hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Göğsünden vurularak hayatını kaybetti
Darbettiği kişiyi bu kez tabancayla vurdu
YEREL HABERLER Darbettiği kişiyi bu kez tabancayla vurdu
Devrek zeka timinden büyük başarı
YEREL HABERLER Devrek zeka timinden büyük başarı
Devrek’te gazete dağıtıcısına başıboş köpekler saldırdı
YEREL HABERLER Devrek’te gazete dağıtıcısına başıboş köpekler ...
Zonguldak’ta silahlı saldırı: 1 yaralı Husumetli olduğu kişiyi göğsünden yaraladı
YEREL HABERLER Zonguldak’ta silahlı saldırı: 1 yaralı Husumetli ...
Zonguldak’ta yeni bir tür keşfedildi
YEREL HABERLER Zonguldak’ta yeni bir tür keşfedildi
Devrek oto sanayi sitesindeki yangın korkuttu
YEREL HABERLER Devrek oto sanayi sitesindeki yangın korkuttu
Kaldırımda sızan adam ekipleri harekete geçirdi
YEREL HABERLER Kaldırımda sızan adam ekipleri harekete geçirdi
Zonguldak'ta tezgahlar hamsilerle doldu Balıkhanede hamsi sevinci
YEREL HABERLER Zonguldak'ta tezgahlar hamsilerle doldu Balıkhanede ...