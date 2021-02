Karlı yollar deniz suyu ile temizlenecek

Alaplı Belediyesi hafta sonu başlayacak olan kar yağışına karşı ana halterleri deniz suyu kullanarak kardan temizleyecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Zonguldak’ta hafta sonu itibariyle etkili olacak yoğun kar yağışı uyarısının ardından Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü her kış döneminde olduğu gibi kar yağışı öncesi denizden çektiği tuzlu suyla ana yollar, sokak ve caddeleri deniz suyu dökerek temizleyecek. Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürü Sinan Taşkın, deniz suyu kullanarak karlı kaplı yolları daha çabuk temizlediklerini söyledi.

Her kış döneminde bu uygulamayı yaparak iş makinelerini yükünü de azalttıklarını ifade eden Taşkın, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü özellikle bölgemizde meydana gelecek olan yoğun kar yağışı ve tipi için çok ciddi uyarıları var. Kar yağışı ile ilgilide Valilimiz tarafından bizlere ciddi uyarılar gelmektedir. Bizde bu uyarıları dikkate alarak Belediye Başkanımızın talimatıyla İtfaiye olarak tüm önlemlerimiz alıyoruz. Bölgemizde bizim başlattığımız ve her kar yağışında yaptığımız deniz suyu ile karla mücadele çalışması öncesi itfaiye araçlarımızı deniz suyu çekerek hazır hale getiriyoruz. Kar yağışı öncesi tüm önlemlerimiz alıyoruz. Doğal bir malzeme tuzlu su don olmadığı sürece bu malzemeyi kullanarak karla kaplı yollarımızı daha çabuk açıyoruz. Yine kar yağışı nedeniyle evlerinden çıkamayan yaşlı ve engelli vatandaşlarımız olabilir bunlar mutlaka Belediyemize ve itfaiyemizin ihbar hatlarına ulaşarak bizden yardım isteyebilirler” dedi.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin ise, Kar yağışı öncesi tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirterek, “Deniz suyu ile ilçe merkezi başta olmak üzere mahallelerde rampa olan bölgelerde yıkama çalışması yaparak karlı yolları temizlemek için ekiplerimiz tüm önlemlerini aldılar. Kar yağışı ile birlikte itfaiye araçlarımız yolları deniz suyuyla ile birlikte kardan temizleyecekler” diye konuştu.

