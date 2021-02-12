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Her Hıfzıssıhha Kurulu ayrı karar verebilecek Kaymakam Çorumluoğlu, korona virüsle mücadelede çağrı yaptı

İHA

Her Hıfzıssıhha Kurulu ayrı karar verebilecek Kaymakam Çorumluoğlu, korona virüsle mücadelede çağrı yaptı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde düzenlenen Covid19 Değerlendirme Toplantısında konuşan Kaymakam İsmail Çorumluoğlu, kısıtlamalarda Hıfzıssıhha Kurulu’nun ayrı karar verebileceğine vurgu yaptı.
Kdz. Ereğli’de Covid19 Konulu Durum Analizi ve Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi. Bilgilendirme konuşması yapan Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ilk olarak beklenen kar yağışı ile ilgili açıklamada bulunarak, tedbirlerin üst seviyeye çıkarıldığını ifade etti. Çorumluoğlu konuşmasında; “Beklediğimiz bir kar yağışı var. Elektriklerin uzun süre kesik olması yolların kapalı olması vesilesiyle vatandaşlarımız mağdur oldu. Meteorolojik uyarılar da tutmadı, biz de kar yağışının bu kadar yoğun olacağını beklemiyorduk. Bu seferki kar yağışında da meteoroloji her dakika bizi uyarıyor. İnşallah kazasız belasız bu kar yağışını da atlatacağız geçen ki kar yağışında can kaybının olmaması bizi sevindiriyor. Şuanda yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. Pazar ve pazartesi yoğun bir kar yağışı bekliyoruz. Özellikle diyaliz ve KOAH hastalarımız bize ciddi sıkıntı olmuştu, bir kısmını devlet hastanesine bir kısmını da öğretmen evine yerleştirmek için talepte bulunduk. Ama vatandaşı zorlayamıyorsunuz. Seni alalım öğretmenevine yerleştirelim diyoruz. Bir kar yağsın bakarız diyor. Zaten kar yağdığında sana ulaşamıyoruz. Dolayısıyla bu kar yağışında tedbirlerimizi üst seviyeye çıkardık. Elimizden geldiği kadar vatandaşımızı mağdur etmeden biz bu kar yağışını da atlatacağız” dedi.

Hıfzıssıhha Kurulu kafe ve okulların açılmasına karar verebilecek
Toplantının ana maddesi olan Korona virüs salgını ile mücadelede gelinen süreç ve yeni alınan kararları da anlatan Kaymakam Çorumluoğlu, şu ifadelere yer verdi:
“Bu aşama öyle bir aşamaya gelecek ki, bu işi başaran ile başaramayan ayrılacak demiştim. En son sağlık bakanının açıklamalarını dinledim. Şuanda Türkiye’de gelmiş olduğumuz nokta il bazında hastalığı takip edebildiğimiz noktaya geldik. Bu işi ciddiye alıp başaran yerler ile ciddiye almayıp başaramayan yerler ayrılacak. Bu bizi nasıl etkiliyor? Mesela okullar açılacak, her Hıfzıssıhha Kurulu kararı ayrı ayrı alınacak. Ereğli’de hangi okul açılacak buna biz karar vereceğiz. Burada bakacağımız en önemli husus vaka sayıları olacak. Zonguldak bu işi başardı ama başka bir x ili başaramadıysa, Zonguldak’ta tedbirler hafifletilecek. Hıfzıssıhha Kurulu’na kafelerin açılıp açılmaması sorulduğunda, ben oranına bakacağım. Hastalığın gelişimine bakacağım. Daha sonra açıp açmamaya karar vereceğim. İlk zamanlar Ereğli iyi durumdaydı, hem vaka hem vefat sayısında. Bir anda vaka sayısı çok arttı, vakalarla beraber vefatlar da çok arttı. Günlük 300 civarı vaka aldık. Çok zor günler geçirdik. Her gün akşam bu ilçede kaç vaka çıktı, kaç vefat oldu. Bana 22:00’de bildiriliyor. Ondan sonra hastaneye arıyorum 1 saat değerlendirmemiz tutuyor. Son zamanlarda devletimizin aldığı kararlar ile kısıtlamalar ile biraz daha vaka sayılarında sürdürülebilir azalmalar oldu. Ama hep tedirginlik devam ediyor. İyi bir mücadele yapıldı, sonra durumumuz kötüleşti, sonra yeniden toparlandı. 2021 yılında toparlanmamız devam ediyor. Bizim Zonguldak nüfusu içerisindeki oranımız %29,87 çıkan vaka sayısında yarım puan daha iyiyiz. Ölüm oranında da aşağı yukarı dengiz. Biz oranlamayı buna göre yapıyoruz.”

“Vakaların artışı şehirlerarası giriş çıkışlardan kaynaklı”
Kaymakam Çorumluoğlu, Kdz. Ereğli’nin sanayi yönüne vurgu yaparak ilçeye çok sayıda giriş çıkış olduğunu vurguladı. Çorumluoğlu konuşmasında;
“Bu ilçenin şu dezavantajı var, İstanbul’a ve dışarıya açık bir ilçe. İstanbul’a en müsait ilçe burası. Erdemir ve OSB için gelen giden ilçelerimiz oluyor. İstanbul’a gidiş geliş alışkanlığı var. Köylerdeki vaka artışında dikkat çekici bir artış var. Bizim en güçlü yanımız çok hızlı bir tarama yapabiliyoruz. Günlük 200300400 kişiye kadar bu taramayı yaptık. OSB’de bin 350 kişiyi taradık 35 tane pozitif vaka çıktı. Fabrika yöneticisi pozitif olduğunu bilmiyor bizim taramamız sonucu çıktı. Vakaları tek tek inceliyoruz. Şehirlerarası giriş ve çıkışlardan vaka artışı söz konusu. Vatandaşımız bu iş bitsin biz huzura erelim diye söylüyor, herkes şikayetçi. Bir tane komşunu uyardın mı? Yok. Bir kişiyi ihbar ettin mi? Yok. Devletin almış aldığı karar son derece doğru. Bu işte iyi mücadele eden ile etmeyeni aynı kefeye koymamak lazım. X ilçesinde bu iş başarılıysa oradaki kafeler açılsın, yada okullar için de aynı şey geçerli. Bu ilçede gelin hep beraber bu işte mücadele edelim. Ve olası bir düzenlemede olası bir kısıtlama kaldırıldığında biz Ereğlili vatandaşımızı, Ereğlili esnafımızı mağdur olmaktan kurtaralım. Ülkemizin tamamında bu mücadele yapılacaktır. Ereğli’deki vatandaşlarımızın eğitim ve kültür seviyesine baktığımızda bu işi başaracağımıza inanıyorum” İfadelerini kullandı.

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