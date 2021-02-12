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Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Büyükdede: “Filyos Limanı, Batı Karadeniz’in kalkınmasında çok önemli bir role sahip olacaktır” “ Filyos Vadisi potansiyel bir üretim havzası olarak bizlerin göz bebeği bir bölgedir”

İHA

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Büyükdede: “Filyos Limanı, Batı Karadeniz’in kalkınmasında çok önemli bir role sahip olacaktır” “ Filyos Vadisi potansiyel bir üretim havzası olarak bizlerin göz bebeği bir bölgedir”

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Büyükdede, "Karadeniz’in en büyük limanlarından biri olan Filyos Limanı, Batı Karadeniz’in kalkınmasında çok önemli bir role sahip olacaktır. Endüstri bölgesi sınırları içinden geçen demiryolu hattı bölgeyi Ankara ve İç Anadolu’ya bağlayacak ve dünya ile entegre edecektir” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Büyükdede, Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde düzenlenen Filyos Çalıştayı'na video konferans yönetimiyle katıldı. Filyos Projesi'nin öneminden bahseden Büyükdede, Filyos Limanın Batı Karadeniz’in kalkınmasında büyük rol oynayacağını belirterek, “Karadeniz Bölgesi'nde yer alan sanayi alanları toplamının ülkenin sanayi alanları içerisinde sadece yüzde 8 civarındadır. Bölgenin coğrafi zorlukları sanayi alanlarının üretilmesini etkilemektedir. Bizim en az 300 bin hektar yeni sanayi alanı üretme hedefimiz bulunmakta ve bu bölgenin herbir metrekaresi bizim için çok önem arz etmektedir. Kıyı Karadeniz'in kısıtlı coğrafi imkanlarında Filyos Vadisi potansiyel bir üretim havzası olarak bizlerin göz bebeği bir bölgedir. Bakanlığımız geçen 10 yıl içerisinde Filyos'un kıymetinin farkına varmış ve bu konuda bugüne kadar burayı doldurabilmek için her gelen bakanlığımız bu konuda çok ciddi çalışmalar yapmışlar. Bugün bir şans yakalanmış durumdadır. Karadeniz’in en büyük limanlarından biri olan Filyos Limanı Batı Karadeniz’in kalkınmasında çok önemli bir role sahip olacaktır. Endüstri bölgesi sınırları içinden geçen demiryolu hattı bölgeyi Ankara ve İç Anadolu’ya bağlayacak ve dünya ile entegre edecektir. Çaycuma Havaalanı bölgede tek havaalanı olarak Filyos Vadisi'ne değer katacaktır." diye konuştu.

“Bakanlığımız çevre konularına hassasiyet gösteriyor”
Endüstri bölgesi olmasına rağmen bölgenin hemen yanında bulunan kuş cennetine zarar vermeden hatta koruma altına alarak doğaya değer verdiğini ifade eden Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Büyükdede, “Bakanlığımızın, Filyos'un eşsiz doğasına zarar verilmemesi için özel bir hassasiyeti vardır. Tam bulunduğumuz bölgenin ön tarafında bir kuş cennetimiz var ve burayı biz de bütün bu havzaları yaparken özel bir ihtimamla koruduk, TEMA Vakfımızla beraber özel bir çalışmanın içinde olduk. Sağ olsunlar, TPAO da boru hatlarını geçirirken burayı koruma altına aldı. Endüstri bölgemizde çevreyi kirletmeyen, katma değerli sanayi sektörlerinin yer alması öncelikli hedefimizdir. Temennimiz bu çalıştayın endüstri bölgemiz, serbest bölgemiz ve civar organize sanayi bölgelerimiz için hem de iç yatırımcılarla beraber dış dünyadaki yatırımcıların da ilgisini çekecek bir merkez haline gelmesidir Çünkü bizim sadece iç yatırımcılar değil bütün Dünyadaki yatırımcıların, bu tarz ürettiğimiz alanlara gelmelerini sağlamak gibi bir amacımız olduğuna inanıyoruz” şeklinde konuştu.

"Filyos Liman'dan tüm dünyaya yük göndermenin imkanı oluşacak"
Filyos Limanı'nın demir yolu ve kara yolu bağlantılarını sağlamak için bir proje yaptıklarını dile getiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün “Biz Filyos Limanımızın karayolu bağlantılarını sağlamak başta olmak üzere bir proje yaptık. Dünya Bankası ile 2 yıldır görüşüyorduk ve geçtiğimiz yılın son bölümünde sözleşmesi imzalandı. 350 milyon dolarlık bir kredi sözleşmesi imzalandı. Bu kapsamda Filyos Limanı'nda geminin kapağının açıldığı noktaya kadar olmak üzere en yakın demir yolu noktasından yük merkezine kadar uzatılması noktasında Filyos'ta yapacağımız demir yolu 12 kilometrelik bir demir yolu olacak. Hem demir yolunu hem de karayolunu geçilecek bir köprü ile Filyos Çayı'nı geçeceğiz. Aynı zamanda karayolu bağlantısının da hazırlıklarını yapmaktayız. Filyos Liman'nın hem ulusal hem de uluslararası demir yolunun ağına bağlanması Türkiye'nin herhangi bir yerinden Filyos'ta demirleyen bir gemiye yükü vermek, tüm dünyaya, başka limanlara yükü göndermenin imkanı oluşacak." diye konuştu.

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