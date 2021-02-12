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Kaçak kazı için keşif yaparken yakalandılar

DHA

Kaçak kazı için keşif yaparken yakalandılar


Aytaç ÖZTÜRK/ GÖKÇEBEY (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK'ın Gökçebey ilçesinde kaçak kazı için keşif yaparken yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Namazgah köyünde kaçak kazı yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Bölgede arama yapan jandarma ekipleri, 4 kişiyi kazı için keşif yaparken yakaladı. Şüpheliler A.Ç., E.A., D.G. ve E.A. gözaltına alınarak karakola götürüldü. Şüphelilerin yanlarında bulunan iki kürek, iki kazma ve metal arama detektörüne de el konuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Aytaç ÖZTÜRK
2021-02-12 23:14:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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