Kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandılar: 4 gözaltı

Hayatı iki kez sinemaya uyarlandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde kaçak kazı ihbarı sonrasında 4 kişi gözaltına alındı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Zonguldak’ın Gökçebey ilçesi Namazgah Köyü’nde kaçak kazı operasyonu yapıldı. Alınan bilgi sonrası yapılan operasyonda A. Ç. (47 E), D. G. (48 E), E. A. (55 E) ve E.A. (47 E) isimli şahıslar suçüstü yakalandı. Kaçak kazı yapmak için metal arama detektörüyle birlikte yakalanan şüpheliler gözaltına alındı. Yapılan operasyonda 2 adet kürek, 2 adet kazma ve 1 adet metal arama dedektörüne el konuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.