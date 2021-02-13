Zonguldak'ta denizde dalgalar oluştu

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Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta, rüzgar nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu. Kayalıklara çarparak yükselen dalgaların boyu 5 metreyi aştı.

Kentte sabah saatlerinde karla birlikte rüzgar etkili oldu. Kıyı kesimlerde kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu. Zonguldak Limanı'nda kayalıklara çarparak yükselen dalgaların boyu 5 metreyi aştı. Balıkçı tekneleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamadı. DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN

2021-02-13 13:04:48



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