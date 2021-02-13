Batı Karadeniz’de yoğun kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre hafta sonu pazar öğlen saatlerinden sonra etkisini artırarak yoğun kar yağışının beklendiği belirtildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra, Zonguldak, Bartın, Düzce, Bolu ve Karabük çevrelerinde görülecek olan kar yağışlarının zamanla etkisini artırarak Pazartesi (15.02.2021) gece saatlerine kadar yoğun kar yağışı (2050 cm) şeklinde olması bekleniliyor. Başta buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar, kıyı kesimlerde kuvvetli rüzgar ile yer yer tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.