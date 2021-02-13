Engelli ve hamilelere kar izni

Zonguldak Umumi Hıfzıssıhha Meclisi olağan üstü toplanarak yeni kararlar aldı. Toplantıda, beklenen yoğun kar yağışı nedeni ile buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklerden dolayı Zonguldak Merkez ve ilçelerinde engelli ve hamile çalışanlara kar izni verildiği açıklandı.

Zonguldak Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında olağan üstü toplanarak yeni kararlar alındı. Yoğun kar yağışı nedeni ile buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklerden dolayı Zonguldak Merkez ve ilçelerinde engelli ve hamile çalışanlara kar izni verildiği açıklandı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada “Meteoroloji verilerine göre 14.02.2021 tarihinden itibaren ilimiz genelinde yoğun kar yağışı öngörüldüğünden buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamlar gibi oluşması muhtemel risklerden dolayı; 15 Şubat 2021 Pazartesi günü yüz yüze eğitime başlaması kararlaştırılan İl Geneli Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı resmi ve özel anaokullarının, özel eğitim anaokulunun, ilkokulların, ortaokulların yüz yüze eğitime başlama faaliyetlerinin 1 (bir) gün süre ile ertelenmesine ve okullarımızda da uzaktan eğitime devam edilmesine; Rehabilitasyon merkezlerinin,yaygın eğitim kurslarının ve tüm özel kursların yüz yüze eğitimlerine 1(bir) gün ara verilmesine ” bu süre zarfında Zonguldak merkez ve ilçelerinde görevli tüm engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılmasına,

Diyanet İşleri Bakanlığının, 11.02.2021 tarih ve 1047564 sayılı yazısında 10.02.2021 tarihli ve 1039482 sayılı olurları ile hafızlık eğitimi veren Kur’an kurslarında 15.02.2021 tarihinden itibaren yüz yüze eğitime geçileceği belirtilmiş olup, bu çerçevede; İlimiz genelinde, Hafızlık eğitimi veren Kur'an kurslarında öğrenci/kursiyer/öğretici/çalışanların durumlarını kurumlarınca verilecek kurum adresi ve çalışma/ders programını ihtiva eden belge ile belgelendirmeleri şartıyla, güzergah ve ilgili saatlerle sınırlı olacak şekilde İlimiz Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 01.12.2020 tarihli ve 89 nolu Ara Kararı ile getirilen sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına, Hafızlık eğitimi veren Kur’an kurslarının öğrenci/kursiyer/öğretici/çalışanlarından 65 yaş ve üzerinde kalanlar ile 20 yaş altında kalanların güzergah ve ilgili saatlerle sınırlı olacak şekilde İlimiz Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 01.12.2020 tarihli ve 89 nolu Ara Kararı ile getirilen şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanma kısıtlamasından muaf tutulmasına, Yukarıda belirtilen hususların uygulanmasının, takip ve denetiminin Kaymakamlıklar, genel kolluk birimleri, ilgili il ve ilçe müdürlükleri ve belediyeler tarafından koordineli bir şekilde yapılmasına, alınan karar ve tedbirlerin tatbik ve icrasına muhalefet eden veya müşkülat gösterenler veya riayet etmeyenlere Kabahatlar Kanununun 32. Maddesine göre 427 TL (Dörtyüzyirmiyedi Türk Lirası) idari para cezası verilmesine, bu cezaya emir veren Vali veya Kaymakamlar tarafından karar verilmesine, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin TCK 195. Maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir” denildi.

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