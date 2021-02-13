Ereğlili asker Suriyeli çocuklar için çağrı yaptı

Suriye'de görev yapan Karadeniz Ereğlili Uzman Çavuş Burak Aydın, silah arkadaşlarıyla birlikte muhtaç durumdaki Suriyeli çocukları giysi ve oyuncaklarla mutlu ediyor. Uzman Çavuş Aydın, çocuklar için düzenlenen yardım kampanyasına Türk halkından destek bekledikleri açıkladı.

Suriye İdlib'de 1.5 yıldır görev yapan Karadeniz Ereğlili Piyade Komando Uzman Çavuş Burak Aydın, Kdz. Ereğli halkına mesaj gönderdi. Türk askerinin olduğu her yerde huzur ve güven olduğunu belirten Burak Aydın, “Komutanlarımızın organize ettiği kampanyalara, Türk halkından destek bekliyoruz. Evde çocuklarınızın giymediği ayakkabı, mont, eldiven gibi giysileri lütfen bize gönderin, biz de üşüyen çocuklara dağıtalım. Özellikle çocuklarınızın oynamadığı oyuncakları da unutmayın. Bir oyuncakla buradaki çocuklar çok mutlu oluyor. Onların mutluluğu bizim de mutluluğumuz. Biz, para pul istemiyoruz. Biz, Türk askeri olarak gittiğimiz her yere adalet, mutluluk ve umut götürüyoruz” ifadelerini kullandı.

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