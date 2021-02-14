Zonguldak'ta dalgalar mendireği aştı

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Zonguldak’ta etkili olan şiddetli rüzgar ve kar ile birlikte şiddetini artıran dalgalar mendireği aştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yurt genelindeki uyarılarının ardından Batı Karadeniz'de şiddetli rüzgar ve kar etkili oldu. Rüzgar ve yağış nedeniyle Karadeniz'deki dalgalar şiddetini artırdı. Batı Karadeniz'de kuvvetli rüzgar nedeniyle yüksekliği 5 metreye ulaşan dalgalar, Zonguldak Limanı'ndaki mendireği aştı. Balıkçı tekneleri şiddetli dalga nedeniyle limana demirledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.