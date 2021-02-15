Zonguldak’ta kar şiddetini arttırdı, uzun araçlara geçiş yasaklandı

Zonguldak’ta akşam saatlerine tipi halinde yağan kar ZonguldakAnkara ve Zonguldak İstanbul yolunda etkili oldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle uzun araçların geçişine izin verilmedi.

Zonguldak akşam saatlerinde tipi halinde yağan kar, Zonguldak Ankara ve Zonguldak İstanbul yolunda etkili oldu. Karayolları ekipleri yollarda çalışmalarını sürdürürken ekipler yollarda küreme, tuzlama çalışmaları yaparken özel idare ekipleri köylerde yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler Zonguldak Ankara ve Zonguldak İstanbul yolunda uzun araçların geçişine izin vermezken sürücülere kar lastiği kullanmalarını ve zincirsiz, takozsuz ve çekme halatsız yola çıkmamalarını konusunda uyardı.

Ekipler Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre kar yağışının Cuma gününe kadar süreceği öğrenildi.

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