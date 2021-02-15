Zonguldak'ta şiddetli rüzgarda reklam panosu devrildi

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Zonguldak'ta kar yağışı ve şiddetli rüzgar nedeniyle sahil projesinin demir reklam panoları devrildi.

Zonguldak'ta sahil projesi inşaatı devam ediyor. Dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ve şiddetli rüzgar nedeniyle sahil projesinin reklam panolarının bir kısmı devrildi. Panoların devrildiği sırada kimsenin geçmemesi faciayı önledi. Devrilen kısma şerit çekilerek önlem alındı.

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