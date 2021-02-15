Zonguldak'ta 173 köy yolu ulaşıma kapandı

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Zonguldak'ta etkili olan kar yağışı sebebiyle 173 köy yolu ulaşıma kapandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Zonguldak'ta geceden bu yana etkisini sürdüren kar yağışı köy yollarını ulaşıma kapattı. Dün akşam saatlerinde açık olan köy yolları, sabaha kadar etkisi olan kar sebebiyle ulaşıma kapandı. Alaplı'da 28, Ereğli'de 32, Kozlu'da 23, Merkez'de 17, Çaycuma'da 22, Devrek'te 43 ve Gökçebey ilçesinde 8 olmak üzere toplamda 173 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor.

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