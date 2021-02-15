Zonguldak'ta yüz yüze eğitim 2 gün daha ertelendi



ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK Valiliği, etkili olan kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime iki gün daha ertelendiğini açıkladı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitimin bugün ertelendiğini açıklamıştı. Yeniden toplanan meclis, yüz yüze eğitimin iki gün daha ertelendiğini açıkladı. Açıklamada, "Meteoroloji verilerine göre il genelinde yoğun kar yağışının devam edeceği öngörüldüğünden buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamlar gibi oluşması muhtemel risklerden dolayı yüz yüze eğitime başlaması kararlaştırılan resmi ve özel anaokullarının, özel eğitim anaokulunun, ilkokulların, ortaokulların ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı özel kreş, gündüz bakım evi ve çocuk kulüplerin de yüz yüze eğitime başlama faaliyetlerine 16-17 Şubat 2021 tarihlerinde 2 (iki) gün süre ile ertelenmesine, bu süreç zarfında okullarımızda da uzaktan eğitime devam edilmesine, rehabilitasyon merkezlerinin, yaygın eğitim kurslarının ve tüm özel kursların yüz yüze eğitimlerine 2 (iki) gün ara verilmesine karar verilmiştir" denildi.

Ayrıca, Zonguldak merkez ve ilçelerinde görevli tüm engelli ve hamile kamu çalışanlarının da iki gün süreyle idari izinli sayılmasına karar verildi.DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN

2021-02-15 16:43:45



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