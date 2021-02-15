Valilik ihtiyaç sahiplerini unutmadı

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Zonguldak Valiliği ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek ikramında bulundu.

Zonguldak Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aşevi ekipleri ihtiyaç sahiplerini unutmadı. Ekipler kentte ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın evlerine sıcak yemek ikramında bulundu.

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