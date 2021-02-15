UMKE ekiplerinden zorlu 3 saatlik hasta kurtarma operasyonu Kar nedeniyle evinde mahsur kalan kanser hastasının imdadına yetiştiler

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Zonguldak'ta yoğun kar yağışı nedeniyle evinde mahsur kalan 62 yaşındaki kanser hastasının imdadına UMKE ekipleri yetişti. Ekipler, zorlu 3 saatlik mücadelenin ardından hastayı hastaneye ulaştırmayı başardı.

Kandilli beldesinde yaşayan kanser hastası 62 yaşındaki İsmail Durmuş evinde rahatsızlanınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Yoğun kar yağışının sürdüğü bölgeye arazi araçlarıyla Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) yönlendirildi. Kandilli beldesi kavşağına ulaşan UMKE ekibi, yolun karla kaplı olması sebebiyle Özel İdare ekiplerinden yardım istedi. Bir taraftan kar küreme çalışmaları sürerken UMKE aracıyla ilerlemeye çalışan ekipler, hasta ile de bağlantı kurarak sık sık sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Özel İdare ekiplerine de yardım eden UMKE ekipleri, kürekle sağlık aracının ilerlediği güzergahı temizleyerek bir an önce hastaya ulaşmaya çalıştı. Zorlu geçen mücadelenin ardından hastaya ulaşan ekipler, Atatürk Devlet Hastanesi'ne doğru yola çıktı. 3 saatlik çalışmanın ardından Onkoloji Servisi'ne ulaştırılan İsmail Durmuş, canları pahasına mücadele veren ekiplere teşekkür etti.

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