Zarar gören dubalar bakıma alındı

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Kozlu İlçesinde karayolları ekipleri tarafından bozuk olan dubalar tamir edildi.

Zonguldak'ın Kozlu İlçesinde sürücülerin zarar verdiği dubalar bugün kara yolları ekipleri tarafından tamir edildi. Ekipler Kozlu İlçesinde ki bozuk olan dubaları tamir ederek yolun sürücüler için güvenli hale gelmesini sağladı. Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonrasında onlarca duba yenilendi.

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