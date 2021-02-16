Çöken tren yolunda tamirat çalışmaları devam ediyor

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Zonguldak Belediyesine bağlı ekipler Kapuz'da çöken tren yolunu tamir etmek için çalışmalarına devam ediyor.

Zonguldak'ta Kapuz plajında geçtiğimiz günlerde belediye ekiplerinin çevre düzenlenmesi sırasında çöken tren yolunda çalışmalar sürüyor. Belediye ekipleri kepçe yardımıyla çöken tren yolunun altını kumla doldurarak eski haline getirmeye çalışıyor. Soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle zaman zaman aksayan çalışmaların biran önce tamamlanarak yolun tekrar eski haline getirilmesi planlanıyor.

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