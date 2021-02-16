Şoförler Odası’ndan iddialara yanıt

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Cevdet Civelek, hakkında çıkan haberler ve iddialara yanıt verdi.

Kdz. Ereğli Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Civelek, hakkında yazılan iddialara yanıt vermek için basın açıklaması yaptı. 15 yıldır Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde olduğuna dikkat çeken Civelek açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Son zamanlarda sosyal medya üzerinden birkaç üyemiz şahsıma, başkan vekilime ve Odamıza yakışmayacak çirkin ithamlarda bulunmuşlardır. Biz herkes kendine yakışanı yapar dedik. Bunlara herhangi bir cevap vermedik. Ancak biz cevap vermedikçe bunlar Oda Başkanını ve Odayı küçük düşürücü sözler yazmaya devam etmişlerdir. Artık bu süreçten sonra bu tür çirkin ithamlar için disiplin cezaları ve yargı yolunu başlatacağımızı bildirmek isterim. Bizler her türlü eleştiriye açığız. Bizimde eksiklerimiz ve hatalarımız olabilir, bizler her zaman yapıcı eleştiriye açığız. Ancak sosyal medyadaki bu yalan yanlış yazılarla Odamıza hakaret ediliyorsa buna karşıyız. Bunlar Odamızın 2022 yılı OcakŞubatMart aylarında yapılacak olan genel kurul için şahsıma yapılan karalama kampanyalarıdır.

Son günlerde Metin FİDAN adlı üyemiz ilçemizde ‘Servisçiler ve Minibüsçüler Odası’ kuruluyor diye basında açıklamalar yaptı. Değerli üyelerimiz Metin Fidan zamanında Kdz. Ereğli Umum Servis Araçları Derneği’ne karşı S.S. 86 nolu Star Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’ni kurdu. Ancak ne hikmettir ki şu anda kooperatifinde bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar üyesi olması, bu işte ne kadar başarılı bir idareci olduğunu göstermiştir. Değerli üyelerimiz bir Oda kurmak için en az 500 üye olması gerekiyor. Metin Fidan da 500 üyeyi toplamayacağını biliyor. Ancak kamuoyu oluşturmak ve odamızı üyelerimizin gözünde iş yapmaz bir kurum olarak göstermek amacındadır. Bu oluşuma katılmayı düşünen üyelerimizin bir kere daha düşünmelerini isterim. Metin Fidan şu ana kadar sosyal medyada yazmaktan başka, kendi meslektaşlarını şikayet etmekten başka üyelerimiz için ne yapmış? Burak Ulaş üyemizin şahsım ve odamız hakkındaki sosyal medyada yazdığı çirkin ithamlarını muhatap bile almıyorum. Çünkü bunları başka birinin ağzıyla yazdığını biliyorum. Böyle devam etmesi durumunda kendisi için disiplin cezası ve yargı yoluna başvurulacaktır. Değerli üyelerimiz Oda aidatları amme alacakları olup, yasal olarak almama gibi bir durum olamaz, aidatların tahakkukları Ticaret Bakanlığı ESBİS sistemine otomatik olarak aktarılmakta olup, bizler aidat tahsilatı yapmadığımız zaman 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkârları Kanununa göre suç işlemiş oluruz. Biz üyelerimizden şu ana kadar zorla aidat ve muhasebe ücreti tahsil etmedik. Bizler Pandemi döneminden önce de para konusunda zorlamadık. Üyemizin borcu olduğu zamanlarda bile belge verme konusunda ve diğer konularda yardımcı olduk ve kimseyi mağdur etmedik. Ayrıca Öğrenci Servisleri ve diğer esnaflarımızın sorunları ile ilgili Federasyonumuza ve Maliye Bakanlığına yazılar yazdık. Özellikle öğrenci servisleri Covid19 başlangıcı olan 13 Mart 2020 den bu tarafa çalışmadıkları için bunların M.T.V. ödemeleri, sigorta ödemeleri ve vergi ödemelerinden muaf tutulmasını talep ettik. Federasyonumuz bütün bu taleplerimizi ilgi bakanlığa yazılı olarak iletmiştir. Ancak bu tür ödemelerin muaf tutulması için kanun değişikliği yapılaması gerektiğini belirtmişlerdir. Bildiğiniz gibi kanunu değişikliği de mecliste Sayın Milletvekillerimiz ve Cumhurbaşkanımızın onayı ile yapılmaktadır. Şoförler Odalarının bu noktada yapacak bir şeyi yoktur."

Başkan Civelek ayrıca Başkan Vekili Ahmet Küçük'ün bir siyasi partide yönetici olmasının, odadan istifasını gerektirmediğini belirterek, yönetim ve denetim kurulu olarak görevlerine ilk günkü şevkle devam ettiklerini söyledi.

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