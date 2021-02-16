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Kozlu İlçesinde şiddetli fırtına nedeniyle bir evin üstüne ağaç düştü.

Edinilen bilgiye göre olay öğlen saatlerinde Kozlu İlçesine bağlı Taşbaca Mahallesi'nde meydana geldi. Fırtına nedeniyle bir evin üstüne ağaç düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucunda ağacı çatının üstünden temizledi. Şans eseri olayda can kaybı olmazken evde maddi hasar meydana geldi.

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