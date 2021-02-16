Zonguldaklı sporcu Avrupa'yı salladı

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Zonguldak Belediyespor sporcusu milli boksör Birol Aygün, Almanya'da düzenlenen Uluslar arası boks turnuvasında 75 Kg'da şampiyon olarak altın madalya kazandı.

Zonguldaklı milli boksör Birol Aygün başarılarına bir yenisini daha ekledi. Zonguldak Belediyespor sporcusu milli boksör Birol Aygün, 1216 Şubat tarihleri arasında Almanya’nın Köln şehrinde yapılan Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota müsabakaları kapsamında gerçekleştirilen Uluslararası Almanya Boks turnuvasında şampiyon oldu.

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