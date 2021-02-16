Elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar korkuttu

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Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde birbiriyle temas eden elektrik tellerinin oluşturduğu kıvılcımlar mahalleliyi endişelendirdi.

Ereğli ilçesi Yeşiltepe Mahallesi Sarıkorkmaz Sokak'ta gece saatlerinde birbirine değen elektrik telleri kısa devre yaptı. Kıvılcımlar çıkan teller, mahallelide endişeye neden oldu. Patlama sesi de yaratan elektrik telleri için ilgili kuruma ihbarda bulunuldu. O anlar, vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Sinan KABATEPE

2021-02-16 13:42:47



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